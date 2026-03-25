La familia Pumarol Fernández informó este miércoles que Jean André Pumarol fue ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá bajo tratamiento especializado, luego de que un tribunal determinara que no es penalmente responsable por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2025 en el sector Naco.

En un comunicado firmado por sus padres, Willy Pumarol y Johanna Fernández, explicaron que la decisión responde a la necesidad de garantizar la estabilidad y salud del joven, quien —según afirmaron— ha padecido una enfermedad mental durante aproximadamente nueve años, con períodos alternos de recaídas y mejoría.

“A partir de hoy, y procurando su salud y su estabilidad, Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente”, expresa el documento.

Solidaridad e impacto de la opinión pública

La familia también manifestó su dolor por la tragedia y extendió su solidaridad a los familiares de la víctima y a la sociedad dominicana.

“Queremos expresar, desde lo más profundo de nuestra alma, nuestra solidaridad, respeto y oraciones a la familia Handal, así como a toda la sociedad dominicana, que hoy enfrenta con inmenso dolor una pérdida irreparable”, señalaron.

Asimismo, reconocieron el impacto de la opinión pública tras el suceso.

“Nuestra familia también enfrenta momentos muy difíciles, incluyendo juicios y críticas públicas basados en conjeturas e informaciones que no necesariamente son ciertas. Sin embargo, el hecho cometido por nuestro hijo, en medio de un ataque psicótico, ha sido tan horrendo y doloroso, que incluso esas críticas las entendemos y las asumimos con humildad, aferrados a Dios”, añade el comunicado.

Apelarán auto de no ha lugar

El ingreso del joven ocurre días después de que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara un auto de no ha lugar a su favor, al acoger un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que establece que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos.

Esta condición, según la normativa vigente, excluye la responsabilidad penal.

El caso está relacionado con un ataque con arma blanca en el sector Naco, en el que falleció Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, y otras cinco personas resultaron heridas.

Pese a la decisión judicial, el proceso podría continuar en una instancia superior. El abogado de la familia de la víctima, Ángel Miguel Valerio, anunció que apelará el fallo, al considerar que la resolución presenta contradicciones jurídicas.

Mientras tanto, los padres de Pumarol hicieron un llamado a la prudencia y a la sensibilidad colectiva. “Hay heridas demasiado profundas que solo pueden sostenerse con fe, compasión y humanidad”, concluye el comunicado.

Comunicado íntegro de la familia Pumarol Fernández Desde el día de la tragedia, nuestro corazón ha estado profundamente herido, como padres y como seres humanos. No existen palabras suficientes para describir el dolor que esta tragedia ha causado. Ni sentencia que haga justicia, porque todos somos víctimas. Queremos expresar, desde lo más profundo de nuestra alma, nuestra solidaridad, respeto y oraciones a la familia Handal, así como a toda la sociedad dominicana, que hoy enfrenta con inmenso dolor una pérdida irreparable. Nuestra familia también enfrenta momentos muy difíciles, incluyendo juicios y críticas públicas basados en conjeturas e informaciones que no necesariamente son ciertas. Sin embargo, el hecho cometido por nuestro hijo, en medio de un ataque psicótico, ha sido tan horrendo y doloroso, que incluso esas críticas las entendemos y las asumimos con humildad, aferrados a Dios. Jean André ha padecido una enfermedad mental con etapas de estabilidad y recaídas durante 9 años. Como familia, nunca dejamos de acompañarlo, atenderlo, medicarlo y procurar el seguimiento necesario con sus psiquiatras y psicólogos. Jamás imaginamos que una tragedia de esta magnitud pudiera suceder. A partir de hoy, y procurando su salud y su estabilidad, Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente. En medio de este dolor tan profundo, solo le pido a Dios que derrame consuelo, fortaleza y paz sobre la familia Handal, sobre nuestros vecinos de Naco y sobre todos los que hoy están destrozados por esta tragedia. También les pido, con humildad, a la sociedad dominicana que acompañe a ambas familias con respeto, sensibilidad y prudencia. Hay heridas demasiado profundas que solo pueden sostenerse con fe, compasión, humanidad y siempre con la ayuda de Dios. Willy Pumarol y Johanna Fernández