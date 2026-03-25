Detectan presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Junta Distrital de Manabao

Fachada de la Junta Distrito Municipal Manabao donde se detectaron presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos públicos. ( FUENTE EXTERNA )

Presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos fueron detectados en la junta distrital de Manabao, provincia La Vega.

Las anomalías, que ascienden preliminarmente a casi RD$800,000, habrían sido cometidas por el tesorero, Yojani Muñoz Sánchez, mediante más de 50 movimientos no autorizados en las cuentas de la entidad.

El director distrital, Anyolino Fernández, explicó que al conocer indicios de inconsistencias ordenó de inmediato un arqueo financiero y la recopilación de evidencias documentales para determinar el alcance de la situación.

Según precisó, las operaciones irregulares se habrían estado produciendo desde junio de 2025, aunque fue en febrero de este año cuando se logró identificar el patrón de movimientos inusuales.

El director distrital advirtió que no tolerarán el uso indebido de recursos del Estado y que cualquier servidor público involucrado deberá responder ante la ley.

Presentan querella

En ese contexto, representantes legales de la entidad acudieron ante el Ministerio Público del distrito judicial de Jarabacoa, donde depositaron una querella formal contra el tesorero Muñoz Sánchez, a quien señalan como presunto responsable de las transacciones observadas.

El expediente quedó en manos del órgano persecutor, que tendrá a su cargo profundizar las investigaciones, establecer responsabilidades y determinar las acciones legales correspondientes.