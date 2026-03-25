La detención de urbana Yailin solo es legal si fue autorizada por un fiscal, dice abogado

La exponente urbana conocida popularmente como Yailin La Más Viral enfrenta una vez más la justicia, luego de que fuera detenida bajo la acusación de porte ilegal de arma de fuego, durante un operativo realizado en el sector Los Minas la mañana del martes 24 de marzo.

Según el abogado Félix Portes, la detención de la intérprete de Bing Bong es legal siempre y cuando se haya realizado en el marco de un operativo o requisa autorizada por un fiscal, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

En la información oficial remitida por la Policía Nacional no se detalla el nombre del fiscal actuante en el caso, pero se precisa que la artista, cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, fue detenida por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la calle Aris Azar, mientras se desplazaba en su vehículo, marca Lamborghini.

De acuerdo con el jurista, en estos procesos de interdicción, las requisas deben estar bajo la supervisión de un fiscal, y el Ministerio Público es el encargado de determinar si el sospechoso tiene responsabilidad sobre el arma encontrada.

Consecuencias legales

El abogado explicó que, en casos de porte o tenencia ilegal de armas no registradas, la ley contempla sanciones de 3 a 5 años, salvo que se demuestre que el arma pertenece a otra persona.

No obstante, agregó que la decisión sobre la medida de coerción depende del juez tratante y puede variar, ya que, en muchos casos, incluso cuando se solicita prisión preventiva, se puede imponer garantía económica o presentación periódica.

"Ahora hay que ver quiénes son los dueños reales de esa arma", indicó el abogado, al advertir que, en caso de que se compruebe que no pertenece a Yailin, deberá ser dejada en libertad.

En ese sentido, afirmó que el fiscal debió de determinarlo antes de que la exponente urbana amaneciera bajo arresto, lo que, según su experiencia, significa que será sometida a la justicia.

Informe policial

Yailin fue detenida junto a otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades. En su vehículo, los agentes del Dicrim ocuparon dos armas de fuego:

Una pistola marca Glock 19, quinta generación , equipada con selector de disparo , además de su cargador y dos cápsulas.

, equipada con , además de su y dos cápsulas. Una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Tras su detención y luego de ser interrogada por varias horas por la Fiscalía de Invivienda, Yailin fue trasladada a la cárcel preventiva de San Luis, municipio Santo Domingo Este, donde permanecerá hasta que concluya su proceso de investigación.