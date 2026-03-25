×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Medidores eléctricos
Medidores eléctricos

Imponen medidas de coerción a dos implicados en robo de medidores eléctricos en Santiago

Uno de los imputados fue enviado a prisión el otro debe pagar una garantía económica de 100 mil pesos

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Imponen medidas de coerción a dos implicados en robo de medidores eléctricos en Santiago
Parte de los medidores eléctricos presuntamente sustraídos y ocupados durante los allanamientos en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres vinculados a la presunta sustracción y comercialización irregular de medidores eléctricos en la referida provincia.

El tribunal impuso prisión preventiva contra Jhonatan Domingo Parra Toribio, conocido como "Bonce", de 37 años.

En tanto, el imputado Manuel Díaz obtuvo la libertad bajo medidas consistentes en impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo.

  • De acuerdo con el expediente acusatorio, el caso involucra el presunto robo de unos 300 medidores eléctricos.
RELACIONADAS

Sospechoso habría admitido sustraer contadores

Durante la audiencia, la defensa de Díaz argumentó que no existen pruebas suficientes que sustenten su vinculación directa con los hechos, alegando que en los allanamientos practicados no se ocuparon evidencias determinantes.

Según la acusación, al momento del arresto uno de los sospechosos portaba un saco con cinco contadores eléctricos y habría admitido ante los agentes actuantes que los sustrajo de distintas viviendas de la ciudad.

El informe añade que, durante el proceso investigativo, el detenido indicó a las autoridades el lugar donde presuntamente almacenaba y desmantelaba los equipos.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección en un inmueble, donde localizaron una gran cantidad de dispositivos.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.