Imponen medidas de coerción a dos implicados en robo de medidores eléctricos en Santiago

Parte de los medidores eléctricos presuntamente sustraídos y ocupados durante los allanamientos en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres vinculados a la presunta sustracción y comercialización irregular de medidores eléctricos en la referida provincia.

El tribunal impuso prisión preventiva contra Jhonatan Domingo Parra Toribio, conocido como "Bonce", de 37 años.

En tanto, el imputado Manuel Díaz obtuvo la libertad bajo medidas consistentes en impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el caso involucra el presunto robo de unos 300 medidores eléctricos.

Sospechoso habría admitido sustraer contadores

Durante la audiencia, la defensa de Díaz argumentó que no existen pruebas suficientes que sustenten su vinculación directa con los hechos, alegando que en los allanamientos practicados no se ocuparon evidencias determinantes.

Según la acusación, al momento del arresto uno de los sospechosos portaba un saco con cinco contadores eléctricos y habría admitido ante los agentes actuantes que los sustrajo de distintas viviendas de la ciudad.

El informe añade que, durante el proceso investigativo, el detenido indicó a las autoridades el lugar donde presuntamente almacenaba y desmantelaba los equipos.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección en un inmueble, donde localizaron una gran cantidad de dispositivos.