Imponen prisión preventiva a tres implicados en agresión a agentes de Digesett en aeropuerto Cibao

Los acusados son Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres y una mujer implicados en un incidente violento con dos agentes de la Digesett, ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez fue enviada a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

Mientras que José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez deberán cumplir la medida en el CCR Rafey Hombres.

De acuerdo con el informe preliminar, el conflicto se originó luego de que un agente de la Digesett fiscalizara el vehículo en el que se desplazaba la mujer, por presuntamente estar estacionado en un área restringida dentro de la terminal aérea.

Declaraciones oficiales

La situación derivó en un enfrentamiento que dejó a dos agentes heridos, uno de ellos con una lesión en el rostro provocada por un arma blanca.

El representante legal de la institución de tránsito, Valentín Oviedo, explicó que la prisión preventiva corresponde a la etapa inicial del proceso y tiene como objetivo garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del caso.

"El tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos al momento de imponer la medida", sostuvo Oviedo, al tiempo que indicó que cuentan con elementos de prueba que sustentan la acusación.

Asimismo, destacó la importancia de que la ciudadanía respete las normas de tránsito y las disposiciones legales, especialmente en espacios públicos de alta circulación como las terminales aéreas.

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