La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, solicitó al tribunal excluir de la acusación contra el exfuncionario los testimonios del contratista del Estado Bolívar Ventura Rodríguez y Francisco Pagán alegando que declaraciones no cumplen el "proceso legal".

Pedro Balbuena, uno de los abogados del equipo de defensa de Peralta, sostuvo en la contrarréplica de este miércoles que los testimonios de Ventura Rodríguez y Pagán solamente pueden admitirse si a estos se les hubiese otorgado criterio de oportunidad en el expediente que involucra al exministro.

Sostuvo que en el caso del ingeniero Ventura Rodríguez, el Ministerio Público no lo acusó y lo dejó como si fuese un tercero en el caso.

El togado agregó que toda la persecución contra el alto dirigente peledeísta está fundamentada en una reunión en el Palacio Nacional en el último gobierno de Danilo Medina (2016-2020) antes de las primarias del partido morado.

El encuentro se habría realizado en el despacho de José Ramón Peralta, en el que hubo"unas supuestas entregas que se hicieron a Francisco Pagán y no a Peralta".

"Si usted remueve eso de la acusación (los testimonios) no existe manera posible de que en derecho pueda dictarse un auto de apertura a juicio en un caso como este" Pedro Balbuena Abogado de José Remón Peralta “

Francisco Pagán fue el último director general de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y fue condenado en un juicio penal abreviado en el caso de corrupción que encabezan los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Ventura Rodríguez, cuyas empresas habrían sido beneficiadas con libramientos desde el Ministerio de Hacienda por más de 2,185 millones de pesos bajo el concepto de deuda administrativa, habría entregado a la supuesta estructura de corrupción en la que se señala a Peralta más de mil doscientos millones de pesos.

Según la acusación, los libramientos a Ventura Rodríguez se produjeron "por adicionales de trabajo que se comprobó que no se realizaron".

El órgano acusador sostiene que con el testimonio del contratista prueba "que la estructura de corrupción era liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de millones de pesos del patrimonio público", a los fines de financiar campaña de Gonzalo Castillo.

Al respecto, los representantes del exministro Administrativo de la Presidencia plantearon al Cuarto Juzgado de Instrucción que las declaraciones de Ventura Rodríguez forman parte de "una actividad procesal desleal" porque este "es un imputado, no un testigo".

Insistió que la ley prohíbe que sea testigo porque "no le fue acordado un criterio de oportunidad", y que lo mismo ocurrió con Pagán.

Dice se le violó derecho a defensa

Balbuena reiteró también su acusación contra el Ministerio Público, de que llevó a cabo una investigación secreta contra José Ramón Peralta, violándosele su derecho a defensa.

Abogada de Gonzalo pide declarar nula acusación

Los abogados que también presentaron contrarréplicas este miércoles fueron los de Gonzalo Castillo.

Laura Acosta, del equipo de defensa de Castillo, volvió a solicitar a la jueza Altagracia Ramírez declarar nula la acusación contra el exministro de Obras Públicas y excandidato a la Presidencia por haberse sometido fuera de plazo.

La audiencia contra el caso de corrupción continuaba todavía en horas de la tarde de este miércoles.