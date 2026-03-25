Ministerio Público formaliza acusación por decomiso del mayor cargamento de droga en el país

El Ministerio Público presentó el pasado viernes una acusación formal contra 13 personas y una empresa ubicada en el municipio Boca Chica, por las casi 10 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024, cargamento que hasta el momento representa la mayor cantidad de droga decomisada en el país.

El órgano persecutor de la República Dominicana sostiene que las evidencias recolectadas durante la investigación "demuestran que los 9,587 paquetes, con un peso de 9,889 kilogramos de cocaína, fueron introducidos al país desde Colombia por vía marítima, específicamente por Bayahíbe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024", cuando fueron incautados.

La investigación se denominó operación Panthera 7.

Los acusados son José Nicolás Castillo Hart (a) "Nikito", Winston A. Tejera Rodríguez (Barbikin), Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito, y Enrique José Luis Brito, a quienes en febrero se les impuso 18 meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

También está imputado Alexander Henríquez Castro, quien cumple arresto domiciliario desde febrero. Asimismo, figuran como acusados Ángel Miguel de la Rosa Polanco, José Alexander Santana Andújar, Luis Rafael García Alfonseca, Moisés Hinojosa Natera, alias Jovalle, Joel de Jesús Jáquez, así como la empresa Grasswey Group S.R.L. (GWG Transport).

Al grupo se le atribuye integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La información de la presentación de la acusación la ofreció la procuradora fiscal Sourelly Jáquez y el fiscal Andrés Mena, en el Palacio de Justicia.

Sostuvo que la investigación revela que la red criminal movió unos 5 millones de dólares mediante criptoactivos, los cuales fueron congelados, marcando un precedente en el país.

Pago de sobornos

Los representantes del Ministerio Público dijeron que se incautaron documentos que evidencian presuntos pagos a autoridades.

"Sí, se secuestraron documentos que muestran pagos a autoridades y militares, obviamente no dicen nombres, pero sí la organización criminal pagaba dinero a las autoridades", indicó Jáquez.

Continúan investigaciones

Jáquez adelantó que continúan las investigaciones en relación con otras personas que por ahora no están incluidas en la acusación, debido a que esperan por informaciones por parte de organismos de cooperación internacional.