Ministerio Público solicita medida de coerción contra Yailin La Más Viral

Yailin La Más Viral durante un caso judicial. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público depositó la tarde de este miércoles la solicitud de medida de coerción contra la exponente urbana conocida como Yailin La Más Viral, quien fue detenida el martes de esta semana en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, durante un operativo en el que la Policía ocupó armas de fuego dentro del vehículo en el que se desplazaba.

La medida solicitada consiste en presentación periódica y el pago de una garantía económica, según pudo confirmar Diario Libre.

El conocimiento de la misma está pautado para este jueves.

Sobre el arresto

De acuerdo con informaciones preliminares, la artista fue interceptada mientras conducía un vehículo de lujo, un Lamborghini registrado a su nombre, acompañada de otras dos personas.

Durante la inspección, agentes reportaron el hallazgo de una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y cápsulas, así como otra arma tipo Zoraki con municiones.

La investigación se mantiene abierta para determinar la procedencia de las armas, su porte legal y la posible responsabilidad penal de los involucrados.

Yailin fue detenida junto a dos acompañantes, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.

Tras su arresto, fue interrogada por varias horas en la Fiscalía de Invivienda y posteriormente trasladada a la cárcel preventiva de San Luis, en Santo Domingo Este, donde permanecerá hasta que avance el proceso investigativo.

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