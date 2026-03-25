Recesan juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez para el 8 de abril

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la noche de este miércoles un receso en la audiencia de juicio de fondo seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros imputados de corrupción administrativa contra el Estado.

La audiencia continuará el miércoles 8 de abril a las 9:00 de la mañana.

Durante la jornada de este miércoles, el tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por las juezas Clara Castillo y Jiselle Soto, avanzó en el conocimiento de incidentes presentados por la defensa.

El receso se produjo porque el horario de trabajo del tribunal concluía a las 4:30 de la tarde.

Con esta pausa, el proceso suma múltiples interrupciones en esta etapa del fondo, que se agregan a las registradas durante la audiencia preliminar en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Acusación

El Ministerio Público acusa a Rodríguez y a otras personas de encabezar una presunta red de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

Según el expediente, los hechos se habrían producido entre 2016 y 2020, período en el que el imputado se desempeñó como procurador general de la República.

Reacción del Ministerio Público

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó hace días que la defensa dilata el proceso mediante incidentes que, según dijo, ya han sido rechazados y se están "reciclando".

"Todo el tiempo que consume este caso es porque la defensa le tiene miedo a la prueba", expresó en su momento el funcionario.

Por su parte, los abogados de Rodríguez sostienen que existen irregularidades en la notificación de la acusación.