Defensa de mujer que decapitó a su hija en SDE someterá recurso para lograr su libertad

Vista de la médica militar Ana Josefa García Castillo, acusada de decapitar a su hija en Santo Domingo Este, en agosto del 2024. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este aplazó este miércoles el juicio de fondo contra la médico militar Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 15 de agosto del 2024.

La audiencia fue reprogramada para el 30 de abril, debido a la falta de citación adecuada de testigos y la necesidad de gestionar la comparecencia de un menor de edad ante Cámara Gesell, según explicó la defensa de la imputada, Julio Alberico Hernández.

A la salida de la sala, el abogado, quien además es psiquiatra forense, arremetió contra el Ministerio Público y consideró que existe falta de preparación en el proceso.

"Bueno, lo que siempre sucede con las responsabilidades del Ministerio Público, que nunca tiene los expedientes preparados; entonces ahora, lamentablemente, por el no citar adecuadamente a los testigos, hay que traer a una niña menor de 7 años para que se lleve a la Cámara Gesell", manifestó el jurista.

Cuestiona tipificación

Hernández calificó como un "disparate jurídico" la calificación otorgada al expediente, alegando que la fiscalía ignoró el estado de salud mental de García Cuello al momento del suceso.

"El Ministerio Público fue un irresponsable como siempre son. ¿Sabe por qué? Porque no fue capaz de tipificar el caso como debe tipificarlo y lo tipificó con artículos criminales: 295, 296, 297 y 298, donde le pone homicidio, crimen, premeditación, acechanza y persecución; eso es un disparate jurídico", fustigó.

Inimputabilidad

La defensa técnica sostiene que la acusada es inimputable bajo el amparo del artículo 64 del Código Penal, argumentando que padece de trastornos severos que anulan su responsabilidad penal.

"Este no es un caso de mayor complicación; esto es que uno le va a explicar al tribunal lo que es una esquizofrenia, lo que es una psicosis, lo que es un acto delirante, lo que son alucinaciones auditivas y lo que es una voz imperativa que te manda, que te ordena hacer tal o cual", explicó

Añadió que los exámenes forenses practicados demuestran su condición de enferma mental.

Pumarol

El jurista comparó la situación con el caso de Jean Andres Pumarol, acusado de la muerte y herida de varias personas en un condominio de Naco, señalando que "a un enfermo mental no se le puede imputar ni un segundo".

Recurso de libertad

Finalmente, el abogado anunció que, debido a la condición de salud de la médico militar, procederán legalmente para buscar su salida de prisión.

"Nosotros vamos a recurrir a un recurso de habeas corpus por prisión ilegal", concluyó.