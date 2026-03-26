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mujer calcinada Maquiteria
mujer calcinada Maquiteria

Aplazan otra vez coerción contra hombre acusado de matar su expareja y quemar vivienda en Maquiteria

Familiares de la víctima permanecen en velatorio en Neyba

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    Aplazan otra vez coerción contra hombre acusado de matar su expareja y quemar vivienda en Maquiteria
    Edificio en Maquiteria en Santo Domingo Este donde ocurrió el trágico incendio que cobró la vida de una mujer a manos de su expareja (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

    La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó nuevamente el conocimiento de la medida de coerción contra Yerlin Manolin Feliz Vargas, acusado de asesinar a su expareja y provocar un incendio en la vivienda donde ocurrió el hecho, en el sector Maquiteria.

    La audiencia, que sería conocida este jueves, fue reprogramada para este viernes a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de los familiares de la víctima, quienes se encontraban en el velatorio en Neyba, de donde era oriunda.

    El abogado de la familia, Reynaldo Méndez, reiteró que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva como medida de coerción, petición que también respalda la parte querellante.

    • "Se trata de un hecho grave y atroz. Esperamos que se haga justicia y que se imponga la pena máxima", expresó el jurista.
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    Imputado aún no ha declarado

    Indicó además que el imputado aún no ha tenido la oportunidad de ofrecer declaraciones formales ni de ejercer plenamente su defensa, debido a los retrasos.

    De acuerdo con lo expuesto, la pareja tenía más de un año separada tras una relación de más de 25 años, en la que procrearon dos hijas, una de 20 años y otra menor de edad.

    El acusado permanece bajo custodia a la espera de que se le conozca la coerción tras la tragedia realizada el pasado lunes.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.