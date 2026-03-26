El peso de una separación no aceptada que terminó en tragedia en Maquiteria

Gelín Manolín Félix Vargas no habría aceptado que el tiempo marcara más de un año de separación de su mujer. Para él, dos hijos en común con Aleni Pineda, de 42 años, no fueron un puente de respeto, sino un vínculo que no le importó para acabar con su vida, según la acusación en su contra.

El paso lunes, el hombre fue arrestado tras una intervención policial, luego de ser identificado como el presunto autor de la muerte de Pineda y del incendio registrado alrededor de las 10:00 de la mañana en el apartamento de un residencial ubicado en el sector Maquiteria en Santo Domingo Este.

La víctima, oriunda de Neyba, deja en sumergidas en el dolor a dos hijas, de 11 y 20 años, las cuales permanencian fuera de la vivienda al momento del hecho.

Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá el conocimiento de coerción en su contra a las 9:00 de la mañana.

Todo el peso de la ley

El abogado de la familia, Reinaldo Méndez, explicó que el Ministerio Público solicita prisión preventiva, medida que también aseguró respaldarán. "Es un hecho grave, atroz. Esperamos que se haga justicia y que este señor sea condenado a la pena máxima", expresó.

De acuerdo con la defensa, la pareja tenía más de un año separada tras una relación de dos décadas, en la que procrearon dos hijas.

Aunque dijo no manejar detalles sobre antecedentes de violencia, ante una presunta orden de alejamiento que la hoy occisa habría realizado, confirmó que ambos ya no convivían al momento del hecho.

El imputado permanece bajo custodia policial en la cárcel de San Luis a la espera de que se le conozca la medida de coerción.