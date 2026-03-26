×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Maquiteria
Maquiteria

El peso de una separación no aceptada que terminó en tragedia en Maquiteria

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva este jueves contra expareja señalado como responsable

    Expandir imagen
    El peso de una separación no aceptada que terminó en tragedia en Maquiteria
    Casa incendiada en la que una mujer murió calcinada enMaquiteria, Santo Domingo Este

    Gelín Manolín Félix Vargas no habría aceptado que el tiempo marcara más de un año de separación de su mujer. Para él, dos hijos en común con Aleni Pineda, de 42 años, no fueron un puente de respeto, sino un vínculo que no le importó para acabar con su vida, según la acusación en su contra.

    El paso lunes, el hombre fue arrestado tras una intervención policial, luego de ser identificado como el presunto autor de la muerte de Pineda y del incendio registrado alrededor de las 10:00 de la mañana en el apartamento de un residencial ubicado en el sector Maquiteria en Santo Domingo Este.

    • La víctima, oriunda de Neyba, deja en sumergidas en el dolor a dos hijas, de 11 y 20 años, las cuales permanencian fuera de la vivienda al momento del hecho.
    RELACIONADAS

    Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá el conocimiento de coerción en su contra a las 9:00 de la mañana.

    Todo el peso de la ley

    El abogado de la familia, Reinaldo Méndez, explicó que el Ministerio Público solicita prisión preventiva, medida que también aseguró respaldarán. "Es un hecho grave, atroz. Esperamos que se haga justicia y que este señor sea condenado a la pena máxima", expresó.

    De acuerdo con la defensa, la pareja tenía más de un año separada tras una relación de dos décadas, en la que procrearon dos hijas.

    Aunque dijo no manejar detalles sobre antecedentes de violencia, ante una presunta orden de alejamiento que la hoy occisa habría realizado, confirmó que ambos ya no convivían al momento del hecho.

    El imputado permanece bajo custodia policial en la cárcel de San Luis a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.