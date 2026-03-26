Defensa de Yailin La Más Viral dice no tenía conocimiento de armas ocupadas en su vehículo

Yailin La Más Viral es trasladada bajo custodia por agentes policiales, tras el hallazgo de armas de fuego en su vehículo. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La defensa legal de la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como "Yailin La Más Viral" aseguró este jueves que su clienta no tenía conocimiento de las armas de fuego ocupadas en el vehículo en el que se transportaba al momento de un operativo policial.

Los abogados Henry Romero y Randy Joel Banks sostuvieron que el Ministerio Público no presentó una "vinculación directa ni fuerte", ya que en el vehículo —un Lamborghini verde— se encontraba un grupo de personas al momento del operativo.

"El mismo Ministerio Público señaló en su plano fáctico que se encontraba allí un grupo de personas. Eso no quiere decir que esas armas de fuego sean de ella", expresó Banks.

Asimismo, los juristas enfatizaron que no se demostró que las pistolas -una Glock y una Zoraki- pertenecieran a la artista ni que ella tuviera conocimiento de su presencia.

A la salida de la audiencia, el equipo legal calificó la medida como un triunfo, aunque originalmente solicitaban la libertad "pura y simple".

"Acabamos de demostrar ante la justicia, ante el pueblo dominicano y ante el mundo, que Yailin es totalmente una persona inocente", afirmó Banks.

El incidente ocurrió durante un operativo preventivo realizado el pasado martes en el sector Los Mina, donde agentes policiales requisaron el vehículo de la cantante. Según las autoridades, una de las armas ocupadas tenía un selector de tiro.

Garantía económica

La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Minyetti, impuso una garantía económica de medio millón de pesos bajo la modalidad de contrato, lo que permitirá a la artista enfrentar el proceso en libertad.

Los abogados reiteraron que el proceso se encuentra en una etapa inicial de investigación y que, una vez concluyan las pesquisas, se determinará quiénes son los verdaderos responsables del armamento.