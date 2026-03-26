Noelia Castillo decidió morir hoy: el derecho a elegir, incluso contra el dolor de los otros

El caso de Noelia Castillo, de 25 años, ha reabierto un debate que España creía parcialmente resuelto: el de la eutanasia no como concepto abstracto, sino como experiencia concreta, encarnada. ( FUENTE EXTERNA )

Noelia Castillo tiene 25 años y una decisión tomada desde hace tiempo: quiere morir.

Este jueves 26 de marzo, en Barcelona, se hará efectiva una solicitud que lleva casi dos años atravesando despachos, tribunales y titulares. Pero la historia de Noelia no empezó en los juzgados. Empezó antes, en una vida marcada por la fragilidad.

Un cambio de golpe

En 2022, tras sufrir una agresión sexual y en medio de un entorno personal complejo —descrito durante el proceso judicial como el de una familia desestructurada—, Noelia intentó quitarse la vida. Sobrevivió. Pero aquel intento le dejó una secuela irreversible: una paraplejia que la condenó a una existencia atravesada por el dolor físico y la dependencia.

Desde entonces, su vida cambió de eje. Lo cotidiano se volvió inaccesible, y el cuerpo, una frontera hostil. El sufrimiento dejó de ser episódico para convertirse en estado permanente.

Fue en ese contexto, donde tomó la decisión que hoy la define ante la opinión pública: solicitar la eutanasia. El procedimiento se realizará conforme a la ley española de eutanasia, mediante la administración de fármacos por personal sanitario, diseñada para provocar la muerte de forma rápida y sin dolor, en un entorno clínico y controlado.

No fue un impulso. Tampoco una reacción inmediata. Fue, según han concluido médicos y jueces, una decisión madurada, reiterada y plenamente consciente.

Batalla en tribunales

En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña dio luz verde a su petición. La ley española de eutanasia —vigente desde 2021— establece un procedimiento garantista: informes médicos, evaluación independiente, confirmación de la voluntad del paciente. Noelia cumplía todos los requisitos.

Pero entonces comenzó otra batalla.

Su padre, en desacuerdo radical con la decisión, inició un proceso judicial para impedirla. El caso escaló hasta las más altas instancias: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En cada una de ellas, la respuesta fue la misma: Noelia puede decidir.

Los jueces no solo avalaron la legalidad del procedimiento. Subrayaron algo más profundo: que la autonomía personal, en estos casos, no admite sustituciones. Ni siquiera por parte de la familia.

El conflicto, sin embargo, nunca fue solo jurídico. Fue también íntimo, doloroso. De un lado, una hija que pide dejar de sufrir. Del otro, un padre que se resiste a perderla.

En medio, una pregunta que incomoda: ¿hasta dónde llega el derecho a decidir sobre la propia vida cuando esa decisión hiere a quienes aman?

Noelia ha respondido a su manera, sin grandilocuencias. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, dijo recientemente. No hay épica en la frase. Tampoco desafío. Solo cansancio.

El último intento de frenar la eutanasia llegó desde Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó suspender el procedimiento. Era el último recurso. El último obstáculo.

Después de eso, solo queda el tiempo.

Adiós en sus términos

El caso de Noelia Castillo ha reabierto un debate que España creía parcialmente resuelto: el de la eutanasia no como concepto abstracto, sino como experiencia concreta, encarnada. Con nombres, familias, heridas previas.

Porque en esta historia no hay solo una ley que se aplica. Hay una vida que se apaga. Y otras que tendrán que aprender a seguir con esa ausencia.

Y también queda, inevitable, la incomodidad: la de aceptar que, a veces, la libertad más radical no es la de vivir, sino la de decidir cuándo dejar de hacerlo.

Pero el final, para Noelia, no es solo un acto médico: es también un acto de intimidad. Ha decidido vivirlo sola. No quiere a nadie dentro. No quiere que la vean cerrar los ojos. Ni siquiera su madre, que le dijo que, así como la vio nacer, quería verla partir. La respuesta fue firme: no. Prefiere despedirse antes. Luego, si su madre quiere entrar, que entre. Pero no en ese instante.

La última noche, sin embargo, fue compartida: el miércoles durmió con ella en el hospital, en calma, sin nervios, “más bien liberada, en paz”. Rodeada solo de quien quiera estar —y de quien no, también—, deja un mensaje sin voluntad de ejemplo: “Es mi vida y ya está”.

Un adiós íntimo, medido, decidido. Sin cámaras. Sin testigos. Solo ella y el momento.