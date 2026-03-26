Jueza impone garantía de RD$500 mil a Yailin La Más Viral

La decisión judicial sobre Yailín la más viral se produce luego de que la artista, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fuera arrestada durante un operativo en el que agentes de la Policía Nacional ocuparon dos armas de fuego ( JOLIVER BIRTO )

Una jueza impuso una garantía económica de RD$500,000 como medida de coerción contra la cantante urbana Yailin La Más Viral, tras ser detenida en Santo Domingo Este por presunta violación a la ley de porte y tenencia de armas.

La decisión judicial se produce luego de que la artista, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fuera arrestada durante un operativo en el que agentes de la Policía Nacional ocuparon dos armas de fuego dentro del vehículo en el que se desplazaba, las cuales no contaban con la documentación legal correspondiente.

Además de la garantía económica, el Ministerio Público había adelantado que solicitaría otras medidas como impedimento de salida del país, en el marco de una investigación que se mantiene abierta para determinar la procedencia de las armas y posibles responsabilidades penales.

Antecedentes legales y situación actual

Tras su detención el 24 de marzo, la artista fue trasladada a la Fiscalía de Santo Domingo Este y posteriormente a la cárcel preventiva de San Luis, mientras se conocía la solicitud de medidas de coerción.

El caso se suma a otros episodios legales en la trayectoria de la intérprete de música urbana, quien en años recientes ha estado envuelta en distintos conflictos judiciales tanto en República Dominicana como en el extranjero.

Hasta el momento, ni la defensa de la artista ni las autoridades han ofrecido detalles adicionales sobre el avance del proceso ni sobre posibles imputaciones formales más allá del presunto porte ilegal de armas.