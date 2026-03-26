¿Dónde estaban las armas? Ministerio Público revela detalles del arresto Yailin la más viral

Fotografía de archivo de la artista urbana conocida como Yailin la más viral, quien recientemente fue arrestada por porte de armas ilegales. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Ministerio Público reveló los detalles del arresto de la artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailín la más viral, ocurrido el pasado martes 24 de marzo, en el sector Los Minas, en Santo Domingo Este.

La cantante fue detenida alrededor de las 11:14 de la mañana, durante un operativo de la Policía Nacional, mientras se encontraba junto a varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar.

El expediente indica que, durante la intervención, las autoridades requisaron el vehículo en el que ella se desplazaba, un Lamborghini Urus, verde, año 2022.

¿Dónde estaban las armas?

Yailin fue detenida por porte de arma ilegal, según las autoridades, quienes no han revelado si la requisa estaba autorizada por un fiscal, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

Sobre las armas, las autoridades explicaron mediante nota de prensa que las dos se encontraban en el asiento trasero del vehículo de la exponente urbana.

Se trata de una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, equipada con un dispositivo de potencialización automático, con su cargador y dos cápsulas, y otra marca Zoraki, del mismo calibre, con su cargador y cinco cápsulas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la imputada no presentó documentos que justificaran el porte o tenencia de estas armas.

Libertad bajo fianza

La investigación está a cargo del fiscal Wilson Díaz, mientras que el fiscal Tito González representó al Ministerio Público en la audiencia de medida de coerción.

En la vista, el Ministerio Público solicitó una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo. Sin embargo, la jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso el mismo monto bajo la modalidad de contrato con una compañía aseguradora.

El caso fue calificado provisionalmente como una violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Versión de la defensa

La defensa de la artista sostuvo que no existe vinculación directa entre su clienta y las armas ocupadas.

Los abogados Henry Romero y Randy Joel Banks afirmaron que Yailín no tenía conocimiento de las armas encontradas en el vehículo y que, al momento del operativo, en el interior del automóvil había varias personas.

"El mismo Ministerio Público señaló en su plano fáctico que se encontraba allí un grupo de personas. Eso no quiere decir que esas armas de fuego sean de ella", expresó Banks.

Los juristas insistieron en que no se ha demostrado que las pistolas —una Glock y una Zoraki— pertenezcan a la artista ni que ella supiera de su presencia en el vehículo.

A la salida de la audiencia, el equipo legal calificó la medida impuesta como favorable, aunque indicaron que habían solicitado la libertad pura y simple.

"Acabamos de demostrar ante la justicia, ante el pueblo dominicano y ante el mundo, que Yailín es totalmente una persona inocente", afirmó Banks.