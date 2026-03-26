Mujer que decapitó a su hija en Santo Domingo Este es inimputable, afirma defensa

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este aplazó este miércoles el juicio de fondo contra la médico militar Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 15 de agosto del 2024. ( FUENTE )

La defensa de la médica militar Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija en Santo Domingo Este, aseguró que la imputada no puede ser juzgada penalmente debido a trastornos psicóticos diagnosticados.

El abogado Julio Alberico Hernández sostuvo que a García Cuello se le practicaron evaluaciones forenses que determinaron que padece una enfermedad mental, lo que la convierte en inimputable, por lo que interpondrá un recurso de habeas corpus para procurar su libertad.

"Se está violentando tanto la ley actual como la que entrará en vigencia. Una persona con trastorno mental no se puede juzgar porque es inimputable" Alberico Hernández Barra de García Cuello “

A su salida de la audiencia de juicio de fondo contra su defendida, el abogado citó el artículo 64 del Código Penal dominicano , que establece que no hay crimen ni delito cuando el imputado se encuentra en estado de demencia o bajo una fuerza que no puede resistir.

Atribuye negligencia

La barra técnica arremetió contra el Ministerio Público, al que acusó de actuar con negligencia en la estructuración del expediente. Según explicó, el caso fue tipificado bajo los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal —relativos a homicidio agravado— sin tomar en cuenta la condición mental de la imputada.

Hernández calificó como un "disparate jurídico" la calificación otorgada al expediente, alegando que la fiscalía ignoró el estado de salud mental de García Cuello al momento del suceso.

Además, denunció fallas en la citación de testigos, lo que obligará a trasladar a una niña menor de siete años a la Cámara Gesell, generando preocupación por la protección de la menor dentro del proceso judicial.

El jurista, quien también es psiquiatra forense, explicó que el caso responde a un cuadro de psicosis, que puede incluir alucinaciones auditivas y "voces imperativas" que inducen a la persona a actuar.

"Esto es un tema de salud mental. Aquí lo que corresponde es explicarle al tribunal qué es una esquizofrenia y cómo una persona puede actuar sin control de sus actos", indicó.

El tribunal continuará el próximo 30 de abril el juicio contra García ante el aplazamiento generado ayer debido a la falta de citación adecuada de testigos.

Se recuerda que Ana Josefa Castillo Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada por miembros de la Policía Nacional el jueves 15 de agosto del 2024 en su vivienda, ubicada en el Residencial Razón 1, del sector Isffapol, municipio Santo Domingo Este, en flagrante delito tras decapitar a su hija..