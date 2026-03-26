Una mujer denunció este jueves que teme por su vida luego de que un tribunal ordenara la puesta en libertad del hombre con el que tuvo una relación sentimental por más de 13 años y a quien acusa de haber intentado asesinarla en varias ocasiones.

Arisleyda Estefanny Vargas Hernández, de 35 años y residente en el sector Villa Juana, aseguró que su presunto agresor, Edward Valerio Fuerte, alias "El Flaco", vive en la misma zona, lo que incrementa su miedo.

Explicó que la jueza del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Rosalmy Guerrero, varió la medida de coerción impuesta contra Valerio Fuerte hace apenas 15 días, consistente en prisión preventiva. En cambio le dictó una garantía económica de 200 mil pesos en efectivo.

Asimismo, denunció que "increíblemente desaparecieron las pruebas" que había presentado ante la Oficina de Atención Permanente, las cuales inicialmente sustentaron el envío a prisión del imputado.

Al salir de la audiencia, Vargas Hernández relató que uno de los episodios de violencia ocurrió en julio de 2023, cuando, estando embarazada, el acusado la habría sujetado por el cuello y amenazado con dispararle.

Según indicó, el hecho se produjo luego de que la esposa de Valerio Fuerte descubriera la relación extramarital que este mantenía con ella.

Agregó que el incidente más reciente ocurrió en diciembre del pasado año, cuando, según su versión, el acusado le lanzó una sustancia corrosiva conocida como "ácido del diablo", la cual impactó su vehículo y no a ella porque subió los cristales cuando vio al hombre acercársele con algo en la mano.

La denunciante mostró un video en donde se ve un hombre acercarse a un vehículo rojo que, dice es el que conducía, y le lanza algo que no logra verse con claridad.

También afirmó que Valerio Fuerte destruyó su automóvil con un tubo y que, por su seguridad, ha tenido que refugiarse durante varios días en un hogar de acogida del Ministerio de la Mujer.

Versión de la defensa

De su lado, el abogado del imputado, José Stalin Almonte, rechazó las acusaciones y aseguró que la denunciante no ha podido demostrar los hechos de violencia que alega.

El jurista sostuvo que la relación entre su defendido y Vargas Hernández tuvo una duración de apenas 18 meses, y no más de 13 años como ella afirma.

Respecto a la variación de la medida de coerción, explicó que el Código Procesal Penal permite que estas decisiones sean revisadas a los pocos días, ya sea a solicitud de las partes o de oficio por el juez, tomando en cuenta nuevos elementos.