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asesinato de Español en Valverde
asesinato de Español en Valverde

Coerción: seis meses de prisión para la esposa del empresario español y otros dos por su asesinado

Los demás acusados de asesinar a Antonio Jiménez López recibieron distintas medidas de coerción

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Coerción: seis meses de prisión para la esposa del empresario español y otros dos por su asesinado
Traslado de Patria Eridania Gómez Jiménez, acusada de planificar el asesinato de su esposo, un empresario español. El hecho ocurrió en Valverde. (FUENTE EXTERNA)

El juez Julio César Araujo, de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Valverde, impuso este jueves seis meses de prisión preventiva como medida de coerción contra tres de los seis imputados en el asesinato de un empresario español Antonio Jiménez López.

La medida coercitiva fue impuesta contra Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa de la víctima, señalada como persona que planificó el crimen, así como contra Julio César López y Leonardo Cruz, implicados en el caso.

En tanto, el tribunal impuso prisión domiciliaria a Lorenzo Osoria López, mientras que a José Jesús Ramírez le fue fijada una garantía económica de 100 mil pesos. 

  • Asimismo, Ángel Simeón Ramírez deberá cumplir presentación periódica e impedimento de salida del país.

Según explicó el fiscal Víctor Mejía, las investigaciones, realizadas en conjunto con la Policía Nacional, permitieron identificar a los presuntos responsables del crimen semanas después del hecho.

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Infografía
(DIARIO LIBRE/)

El magistrado detalló que el asesinato fue planificado por la pareja del empresario, quien presuntamente coordinó con los demás imputados para quitarle la vida.

"El juez entendió que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para imponer las medidas", expresó.

La audiencia inició cerca del mediodía de este jueves y se prolongó por casi cuatro horas.

Mientras se desarrollaba la vista, decenas de familiares de los imputados se apostaron en los alrededores del Palacio de Justicia de Valverde. Ante la gran concurrencia de personas en el lugar, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad.

Hallazgo 

El empresario español Antonio Jiménez López fue hallado muerto el 20 de septiembre de 2025, dentro de un vehículo en una zona rural de la provincia Valverde, con una herida de bala en la cabeza.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.