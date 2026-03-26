El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público reveló cómo supuestamente actuó cada uno de los otros militares y policías acusados de estafar al Estado con más de RD$ 4,500 millones, solicitó al tribunal no ordenar que se le decomise el monto de casi 8 millones de pesos.

Rubén Martínez, abogado público que representa a Girón Jimenez, también pidió a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud del Ministerio Público de que se le condene a una multa que asciende a más de 3 millones de pesos, por ser "desproporcional".

Martínez aseguró que los 7.8 millones de pesos incautados por los fiscales es de origen lícito obtenido a través de un préstamo en el Banreservas.

En virtud de su "cooperación efectiva y el suministro de información clave" que permitió desmantelar una estructura que estafó al Estado con más de 4,500 millones, el órgano acusador solicitó contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, una condena especial de cinco años de prisión suspendida y una multa de 200 salarios mínimos.

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Principales acusados y penas solicitadas por el Ministerio Público

La alegada trama de corrupción se habría producido en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Infancia (Conani).

Los principales acusados son el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, exjefes del Cusep y el Cestur, respectivamente.

También el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola, contra quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión y 400 salarios mínimo de multas, así como el decomiso de sus bienes.