Aplazan conocimiento de coerción por muerte de niña durante excursión escolar en Santiago

Tribunal aplaza conocimiento de solicitud de nuevas medidas de coerción contra varios implicados en la muerte de la niña Sthepfora Joseph. ( ARCHIVO )

El conocimiento de la solicitud de nuevas medidas de coerción contra varios implicados en la muerte de la niña Stephora Joseph, ocurrido durante una excursión escolar, fue aplazado para el próximo 28 de mayo.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, tribunal apoderado para el caso, reprogramó la audiencia debido a la incomparecencia de algunos de los señalados, quienes se encuentran fuera del país.

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este jueves, en la que el tribunal decidió posponer el proceso para garantizar el derecho de defensa de los implicados, permitiendo que estos puedan presentarse personalmente junto a sus abogados en la próxima vista.

La solicitud fue interpuesta por los abogados de la familia de la menor, quien falleció ahogada durante una excursión organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de la ciudad.

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Implicados en el caso

Entre las personas incluidas en la petición figuran Eduardo Rafael Estévez Bretón, señalado como presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci; Fredy Núñez, director académico del centro educativo; así como Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, vinculados a la hacienda donde ocurrió el hecho.

Por este caso también son procesadas otras personas, a quienes se les han impuesto distintas medidas de coerción.

En primera instancia se estableció una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, así como presentación periódica e impedimento de salida del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Situación de otros implicados

Asimismo, otra persona que inicialmente fue presentada como directora del centro no fue sometida a medidas, luego de que se determinara que no ostentaba esa función ni representaba legalmente a la institución.