A prisión acusado de quemar viva a expareja en Maquiteria; defensa alega trastornos psiquiátricos

Así quedó el edificio en el sector Maquiteria en el municipio Santo Domingo Este donde ocurrió el trágico incendio que cobró la vida de una mujer a manos de su expareja. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Oficina de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Yerlin Manolín Feliz Vargas, acusado de matar a su expareja y luego incendiar la vivienda donde ocurrió el hecho, en el sector Maquiteria.

La jueza Karen Casado Minyeti ordenó que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, tras considerar que existen elementos suficientes de una premeditación del crimen.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el abogado de la víctima, Reynaldo Méndez sostuvo que el hecho fue planificado de manera deliberada y cruel.

Según la acusación presentada, el imputado habría llamado previamente a una de sus hijas para avisar que pasaría por la vivienda. Una vez dentro, simuló que abandonaba el lugar, pero en realidad permaneció oculto hasta que la joven salió hacia la universidad, y posteriormente realizó la tragedia e incendió la vivienda.

"Primero llama a su hija, le establece que él va a pasar por la casa. Cuando está dentro de la casa, él simula que se va, nunca sale de la casa, la niña se va para la universidad y él comete el hecho que hizo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/a82a5174-e1ad-4036-85be-a88e31e0d137-7f399c88.jpg El abogado de la víctima, Reynaldo Méndez. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El jurista calificó el hecho como grave y reiteró que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, la cual fue acogida por el tribunal.

En tanto, el abogado del imputado, Guillermo Sosa alegó que su defendido presenta supuestos problemas psiquiátricos y solicitó que sea evaluado por especialistas.

"Eso ahora mismo está de moda. Después que una persona comete un hecho, ahora todos quieren decir que está loco, que está loco", dijo la barra técnica de la hoy occisa.

Sin antecedentes médicos

Sin embargo, según lo expuesto en la audiencia, no se presentaron antecedentes médicos que respalden esa condición.

La pareja tenía más de un año separada, luego de una relación de más de dos décadas, en la que procrearon dos hijas, una de ellas menor de edad.

Asimismo, se indicó que no existía orden de alejamiento ni antecedentes formales de denuncias previas entre la pareja.