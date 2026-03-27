Henry Molina exhorta a nuevos abogados a ejercer con prudencia, método y carácter

Vista de la juramentación de nuevos abogados, de los cuales 686 son mujeres y 568 hombres. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, instó a los nuevos profesionales del derecho a ejercer su labor con prudencia, método y carácter, durante la XXXVII audiencia de Juramentación de Abogadas y Abogados celebrada en la Sala Augusta del alto tribunal.

En su discurso, el magistrado enfatizó que el ejercicio del derecho implica una alta responsabilidad ética y humana, al recordar que detrás de cada expediente existen personas reales y conflictos que pueden transformar vidas. En ese sentido, llamó a los juristas a actuar con sensibilidad y conciencia en cada caso que asuman.

Molina subrayó que la prudencia es clave para comprender la dimensión humana de los procesos judiciales; el método, para garantizar el respeto a las normas, las pruebas y las garantías del debido proceso; y el carácter, para resistir presiones, prejuicios o tentaciones que puedan apartar a los abogados de su deber y de la integridad profesional.

“La justicia debe mantener el equilibrio de esas tres virtudes, porque su fortaleza no está en la severidad de sus decisiones, sino en la integridad de quienes las toman y la imparcialidad con que las aplican”, expresó.

Garantía para la ciudadanía

Asimismo, advirtió que un sistema judicial no se debilita por la falta de leyes, sino por la falta de integridad de quienes lo conforman. Por ello, insistió en que la ética del abogado exige defender con firmeza, pero siempre dentro del respeto al proceso, a las reglas y a los demás actores del sistema de justicia.

El presidente de la SCJ también recordó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía, que solo puede sostenerse cuando cada actor del sistema cumple su rol dentro de los límites establecidos.

Juramentación de nuevos profesionales

Durante la ceremonia fueron juramentados 1,254 nuevos abogados, de los cuales 686 son mujeres y 568 hombres, evidenciando el creciente protagonismo femenino en el ámbito jurídico.

El acto se realizó de manera presencial y virtual, y fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la institución, ampliando su alcance a nivel nacional.

La actividad estuvo dedicada al jurista Juan Manuel Guerrero de Jesús, cuya trayectoria fue resaltada como ejemplo de integridad, compromiso y servicio dentro del sistema de justicia.

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Juan Manuel Guerrero de Jesús fue un destacado jurista, académico y profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), cuya trayectoria dejó una huella profunda en la judicatura, la academia y el ejercicio profesional del derecho en el país.

Se consolidó como una autoridad obligada en el estudio y la enseñanza del Derecho Administrativo en República Dominicana.

Molina, al referirse a Juan Manuel Guerrero de Jesús, dijo que fue un jurista completo, que recorrió el sistema de justicia en toda su complejidad, ejerciendo desde distintos roles: estudiante, defensor, miembro del Ministerio Público, profesor universitario, juez y abogado en ejercicio.

“Su trayectoria le permitió comprender algo esencial: la justicia no es obra de un solo actor, sino el resultado de un equilibrio institucional entre funciones distintas, responsabilidades diferenciadas y deberes éticos que se complementan”, manifestó Molina.