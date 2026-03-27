El Ministerio Público evaluará si apela coerción en caso de empresario español asesinado en Valverde

El fiscal titular de Mao, Víctor Mejía, informó este viernes que estudiará el dispositivo de la medida de coerción dictada por el juez de Atención Permanente contra los implicados en la muerte de un empresario español, con el objetivo de determinar si interpondrá un recurso de apelación.

El magistrado Mejía indicó que, aunque valora como positiva la imposición de prisión preventiva contra tres de los seis imputados, analizará las demás medidas impuestas para decidir si las recurre.

El tribunal dictó seis meses de prisión preventiva contra Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa de la víctima, señalada como persona que planificó el crimen, así como contra Julio César López y Leonardo Cruz, implicados en el caso.

En tanto, el tribunal impuso prisión domiciliaria a Lorenzo Osoria López, mientras que a José Jesús Ramírez le fue fijada una garantía económica de 100 mil pesos.

Asimismo, Ángel Simeón Ramírez deberá cumplir presentación periódica e impedimento de salida del país.

Detalles del homicidio y motivaciones

Antonio Jiménez López fue encontrado muerto el 20 de septiembre de 2025 dentro de su vehículo en una zona rural de Palo Damajagua, distrito de Maizal, en la provincia Valverde.

El médico legista que hizo el levantamiento estableció que el extranjero presentaba un disparo en la cabeza, que le causó la muerte.

De acuerdo con las autoridades, el homicidio habría sido planificado por la pareja del empresario junto a otros implicados, motivados por intereses económicos relacionados con bienes que estaban a nombre de la mujer, pero que pertenecían a la víctima.