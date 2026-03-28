Arrestan a un fiscal de la Pepca acusado de recibir US$10,000 de persona que era investigada

La Procuraduría General de la República informó este sábado el arresto en flagrante delito del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien presuntamente gestionó y recibió la suma de 10,000 dólares de una persona bajo investigación del Ministerio Público.

El arresto se produjo la noche del viernes 27 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente.

Investigación y acciones legales

La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y reiteró su postura de cero tolerancia frente a la corrupción dentro de la institución.

Por instrucciones de la titular del Ministerio Público, se había solicitado previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor para el caso.

En las próximas horas, la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, presentará la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el fiscal detenido.

"Jamás toleraremos actos de corrupción"

Reynoso reiteró que el Ministerio Público actuará con firmeza en este caso, sin importar la posición del imputado dentro de la institución.

"Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga", expresó la procuradora, al asegurar que se aplicará todo el peso de la ley.

Asimismo, sostuvo que el órgano persecutor trabaja para lograr sanciones ejemplarizadoras en este y otros casos, destacando que todos los implicados serán medidos "con la misma vara".

El fiscal permanece bajo arresto mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.