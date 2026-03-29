Aduanas retuvo más de US$400 mil en aeropuertos en una semana

Aduanas ha incautado 25.6 millones de pesos en aeropuertos en la última semana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que continúa detectando, reteniendo o incautando las divisas que pasajeros pretenden ingresar al país sin la debida declaración.

Los casos más recientes se presentaron en el Aeropuerto Internacional del Cibao por parte de pasajeros de distintas procedencias y nacionalidades.

Dos casos más se presentaron en dicha terminal el pasado fin de semana, donde se le detectaron 15,000.00 dólares sin declarar a una pasajera de nacionalidad haitiana y 61,050.00 dólares a un pasajero de nacionalidad turcocaiqueña.

Ambos casos totalizan unos 76,050.00 dólares, equivalentes a más de 4.5 millones de pesos a la tasa de cambio actual.

Estos valores, sumados a la detección de otros 350,352.00 dólares la semana pasada, totalizan más 426,400 dólares que pretendieron ser ingresados al país en violación a la ley, equivalentes a más de 25.6 millones de pesos.

La detección de estas divisas ha sido posible gracias al uso de los equipos de rayos x que opera el personal de la DGA, en esa importante terminal aeroportuaria, así como con el uso de inteligencia basada en análisis de riesgos.

La DGA recordó que deben ser declaradas al ingresar al país las divisas que se traigan cuando estas superen el equivalente a 10,000.00 dólares y recomendó a todos la consulta del Manual del Viajero, el cual establece con claridad las prohibiciones y cantidades permitidas según artículos o divisas para su ingreso al país y evitar retenciones.