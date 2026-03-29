Rescatan menor de edad y otras 36 víctimas de explotación sexual en una operación en Boca Chica

Un total de 37 personas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas durante un operativo realizado por las autoridades en el municipio de Boca Chica, tras varias semanas de investigación enfocada en combatir redes de explotación sexual, tráfico de personas y otras actividades delictivas.

Seis personas fueron detenidas durante la intervención, que encabezó el Ministerio Público , la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La Procuraduría General de la República informó en nota de prensa que el operativo implicó la realización de 24 allanamientos y nueve intervenciones entre la noche del sábado y la madrugada de hoy. Por el momento no han informado las nacionalidades de las víctimas.

Las autoridades ocuparon 471 gramos de cocaína, decenas de dosis de marihuana y crack, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. También armas de fuego, cigarrillos contrabandeados, dinero en efectivo, armas blancas, equipos electrónicos, máquinas tragamonedas, entre otros.

Los cabecillas de red de tráfico de drogas

Las autoridades arrestaron en Boca Chica a José Luis Ortiz (Cacón) y Brian Juan Pablo Rosa (el Lindo), señalados como cabecillas de redes de distribución de drogas en el sector Andrés.

La información indica que la operación fue instruida por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. Participaron 65 fiscales y más de 600 efectivos de distintas agencias del Estado, con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Fiscalía comunitaria en Boca Chica

La procuradora Reynoso tiene previsto dejar inaugurada este lunes la Fiscalía Comunitaria de Boca Chica, la cual operará como un centro integral de acceso a la justicia , con las oficinas de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia y una Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

La fiscalía comunitaria, que operará en la calle 24 de Julio, reproduce el mismo modelo que la instalada en Sosúa, Puerto Plata, con el objetivo de llevar mayor seguridad a residentes y visitantes a esas localidades que tienen una amplia circulación de personas por sus atractivos turísticos.