Fiscal detenido por presunto soborno trabajó en casos de alto perfil

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por la Procuraduría General de la República tras supuestamente ser arrestado en flagrante delito por soborno, participó en varios de los principales expedientes de corrupción administrativa en el país desde 2020, según registros del Ministerio Público.

Valdez forma parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde ha integrado equipos de fiscales en investigaciones de alto perfil, sin figurar como titular de los casos.

Entre los procesos en los que ha intervenido se encuentra el caso Los Tres Brazos, relacionado con un fraude inmobiliario en Santo Domingo Este.

En este expediente, el Ministerio Público presentó acusación contra varios implicados, entre ellos el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar. Aunque inicialmente se dictaron decisiones de "no ha lugar", la Suprema Corte de Justicia ordenó reabrir el caso en 2025.

También participó en el caso Fodearte, en el que fue condenada la exdirectora Octavia Medina Guerrero por desfalco de fondos públicos. En este proceso, el Ministerio Público obtuvo una sentencia de tres años de prisión, una multa de dos millones de pesos y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Otro expediente en el que intervino está relacionado con el desfalco en el Ministerio de Agricultura. En este caso, la justicia condenó a tres años de prisión a Julio Enrique Domínguez Solano por la malversación de 3.8 millones pesos, junto a otros implicados.

Valdez también ha sido parte del equipo de fiscales en la persecución por corrupción que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez por presunta malversación de más de 6,000 millones de pesos. El caso se mantiene en fase judicial, sin sentencia definitiva.

Asimismo, integró el equipo acusador en el caso Senasa, vinculado a presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, donde se han solicitado medidas de coerción contra varios implicados, incluido el exdirector Santiago Hazim.

Unidad anticorrupción

Su trayectoria en la Pepca se remonta a septiembre de 2020, cuando fue designado para integrarse a la unidad anticorrupción. Desde entonces, ha intervenido en distintas fases procesales, como acusaciones, audiencias y solicitudes de medidas de coerción.

La investigación en su contra se produce luego de que fuera detenido el 27 de marzo de 2026, cuando presuntamente recibía 10,000 dólares de una persona bajo investigación, en una operación autorizada judicialmente. El caso se encuentra en etapa preliminar, a la espera de que se conozcan las medidas de coerción.