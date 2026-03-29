Fiscal señalado de soborno está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

El fiscal Aurelio Valdez adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). ( FUENTE EXTERNA )

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara permanece detenido en la "carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras se espera que este domingo se solicite medida de coerción por haberse arrestado el pasado viernes en la noche "en flagrante delito" recibiendo 10 mil dólares de una persona investigada por el Ministerio Público.

Una nota de prensa de ayer, sábado, informó la detención y de que la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

"Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente", indica el comunicado de la Procuraduría General.

Acciones legales y garantías institucionales

La misma nota dice que se solicitará prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara.

Un juez de instrucción de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue designado para investigar al fiscal por su jurisdicción especial y que dio con su arresto.

Yeni Berenice Reynoso garantizó a la población que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución que encabeza.