¿Quién o quiénes viajaban con Yailin la más viral cuando fue detenida?

Yailin La Más Viral cuando se le iba a conocer la medida de coerción por porte ilegal de armas el pasado jueves. Es trasladada con casco protector por seguridad. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La detención de la exponente urbana Yailin La Más Viral genera interrogantes, especialmente en torno a las dos personas que la acompañaban al momento del arresto y que, hasta ahora, no han sido identificadas ni sometidas.

Según informó la Policía Nacional la semana pasada, la artista no se encontraba sola dentro del vehículo cuando fue detenida.

"Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento", indicaron las autoridades en el informe oficial. Sin embargo, esta ha sido la única referencia pública sobre dichas personas.

El operativo tuvo lugar en la calle Aris Azar, en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, donde la cantante compartía con otros individuos mientras ingerían bebidas alcohólicas dentro de un Lamborghini Urus, verde, año 2022.

Según el reporte policial, la detención ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana del martes cuando agentes de la Policía Preventiva y del Dicrim realizaban un operativo.

El Ministerio Público también ha callado quiénes eran sus acompañantes.

Las armas incautadas, del asiento trasero del vehículo de alta gama, fueron una pistola Glock calibre 9 milímetros, equipada con un dispositivo de disparo automático —prohibido para civiles—, con su cargador y dos cápsulas; y otra pistola marca Zoraki, del mismo calibre, con cargador y cinco cápsulas.

El Ministerio Público sostiene que la imputada no presentó documentación que justificara la posesión de dichas armas, por lo que fue sometida a la justicia por porte ilegal.

No obstante, la defensa de la artista asegura que no existe una vinculación directa que la responsabilice. Sus abogados, Henry Romero y Randy Joel Banks, argumentaron que en el vehículo se encontraba un grupo de personas, lo que, a su juicio, debilita la acusación.

"Eso no quiere decir que esas armas de fuego sean de ella", afirmó Banks tras la audiencia en la que se le impuso medida de coerción: garantía económica de 500 mil pesos mediante aseguradora y presentación periódica.

A casi una semana del hecho, ni las autoridades ni la defensa han revelado la identidad de las otras dos personas dentro del Lamborghini Urus, ni se ha informado sobre posibles acciones legales en su contra, lo que mantiene abiertas las dudas sobre su rol en el caso.

Marco legal

La legislación dominicana, específicamente la Ley 631-16 sobre control de armas, prohíbe el uso de armas modificadas para disparo automático o en ráfaga por parte de civiles.

El selector de disparo —también conocido como "pichirri"— es un dispositivo que permite que una pistola dispare en automático o en ráfaga. Al incorporar este mecanismo, el arma deja de cumplir con las características de uso civil y pasa a una categoría restringida.