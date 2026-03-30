¿Qué encontraron en la casa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara tras su arresto por recibir soborno?

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado por el fraude del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa). ( FUENTE EXTERNA )

Un día después del arresto del fiscal procurador Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 mil dólares como soborno que le pidió a un investigado en el presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), las autoridades realizaron un allanamiento en su residencia ubicada en el Residencial Amanda II, municipio Santo Domingo Este.

La intervención fue ejecutada el 28 de marzo mediante orden judicial emitida por la jueza Ysis Muñoz Almonte, y estuvo encabezado por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con el apoyo de agentes policiales, indica la solicitud de medida de coerción.

El allanamiento se realizó en presencia de la pareja sentimental del imputado, que se encontraba en el domicilio.

En la habitación principal se ocuparon los siguientes documentos:

Una copia del cheque de administración del Banreservas a nombre de un tercero por valor de 1 millón 100 mil pesos, correspondiente al pago completivo de un apartamento en el Residencial Perla Sofía IV, Santo Domingo Oeste.

Una solicitud de liquidación de préstamo con garantía emitida por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, sobre un inmueble en el sector Tropical del Este, por un crédito hipotecario de 4,000,000 millones de pesos.

Contrato de instrumento de captación con la Asociación Cibao, de fecha 17 de diciembre de 2025.

Copia del certificado de título a nombre de un tercero.

Promesa de compraventa de inmueble entre un tercero y el imputado, sobre el condominio Residencial Perla Sofía IV.

Recibo de Banreservas de fecha 17-12-2025 sobre cheque de administración a favor de un tercero, por 1,100,300 pesos.

Recibo de retiro de ahorros por 187,000 pesos; comprobantes de ingreso por 184,845.82 pesos y 21,000 pesos; recibo de depósito de 500 pesos, todos relacionados con cuentas del imputado.

Tarjeta de crédito Banreservas Platinum.

Copia del certificado de título correspondiente a la unidad funcional P3A3 del Residencial Perla Sofía IV.

Copia de cédula de identidad y electoral.

Contrato de venta y préstamo hipotecario con la Asociación Cibao sobre la unidad P3A3, de fecha 17-12-2025.

Recibo de pago emitido por la DGII, de fecha 23-12-2025, sobre transferencia inmobiliaria por 6,000,000 millones de pesos.

La cantidad de 2,000 dólares en efectivo.

Se ocuparon además:

Tarjeta de crédito Visa Infinite; recibos de pago de tarjetas en Banco Promerica y Banreservas, tanto en pesos como en dólares, entre 2024 y 2026, por montos variados desde 189 dólares hasta 203,738.79 pesos.

Recibos de depósitos de tarjetas de débito en la Asociación Cibao, por montos de 44,000 y 45,000 pesos; recibo de depósito de cheques del Banreservas por 571,069.04 pesos.

Factura de consumo por 61,276.10 pesos; factura de servicio de delivery por 30,121.25 pesos.

Objetos incautados

Un celular Samsung negro; un iPhone 13 Pro Max azul; caja para iPhone 17 Pro Max.

Mochila negra para laptop con una Macbook A2337 gris.

Tres memorias USB: una Kingston metálica plateada de 16GB; dos Kingston negras de 64GB.

En la segunda habitación, una mochila negra conteniendo una laptop.

Medida de coerción solicitada

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva contra Valdez Alcántara por un período de 12 meses, al amparo del artículo 230 del Código Procesal Penal, al considerar que se trata de una medida proporcional ante la gravedad de los hechos.