Así atraparon al fiscal Aurelio Valdez Alcántara con los 10,000 dólares

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado por el fraude del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa). ( FUENTE EXTERNA )

La detención del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara no fue casual, sino que se trató de una operación planificada, con vigilancia y una "entrega controlada" de dinero que permitió a las autoridades sorprenderlo en flagrante delito tras recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).

Conforme a la solicitud de medida de coerción, todo comenzó el 13 de marzo de 2026, cuando el fiscal se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional. En este lugar, Canaán abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer "una posición de dominio" sobre el testigo. Durante esta reunión —señala el documento— Valdez Alcántara propuso de manera explícita a Canaán, alterar el curso del proceso seguido en su contra, el cual se encuentra en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.

El documento señala que la exigencia pecuniaria realizada por el imputado se fijó inicialmente en doscientos mil dólares; suma que el fiscal redujo a ciento cincuenta mil dólares, tras una negociación en la que también, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; además de que el fiscal investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de "alta gama solicitado".

¿Para cuándo es la cosa?

En fecha del 18 de marzo la presión del fiscal continuó por teléfono al testigo. "El imputado ejerció presión con la frase "¿para cuándo está la cosa?" y estableció como fecha límite de entrega el día 24 este mes de marzo", cita el expediente.

Según la solicitud, el encuentro final se ejecutó el 27 del mes de marzo del año en curso en horas de la tarde, cuando el imputado Valdez Alcántara, contactó por teléfono al testigo Canaán, indicándole reunirse lo antes posible en otra plaza comercial, específicamente en el área de parqueos del cuarto piso, con la intención de que le realizara el pago del soborno exigido, donde se reunieron.

Operativo de arresto

Fue también el 27 de marzo cuando se ejecutó el plan de arresto. El documento indica que para cubrir y documentar la entrega vigilada de dinero al investigado Valdez Alcántara, se conformó un equipo integrado, entre otros, por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno de la Policía Nacional, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales. Estos se trasladaron al punto de encuentro para realizar una vigilancia discreta.

Los investigadores observaron cuando Canaán abordó la yipeta Honda CRV, placa G 428129, del imputado. Minutos después, el vehículo salió del parqueo, dio varias vueltas, incluso en vías contrarias, y regresó al mismo nivel, específicamente al parqueo donde inicialmente abordó el citado vehículo, el nombrado Roberto Canaán, quien realizó la entrega del dinero al imputado como pago del soborno, para luego desmontarse del vehículo.

La intervención ocurrió poco después, en la avenida Sarasota. Los agentes interceptaron al fiscal y le ordenaron detenerse y lo trasladaron hacia la Procuraduría General de la República, específicamente en el área de parqueos del sótano y una vez allí, con la presencia del fiscal Mena Marte, procedieron a requisar el interior del vehículo con la presencia del imputado Valdez Alcántara, a quien se le cuestionó si tenía objetos ilícitos, tales como armas y dinero, respondiendo el imputado que sólo tenía una arma de fuego y una tableta tipo computadora de la PGR.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/screenshot-2026-03-30-185031-a4cc7d3f.png Dinero del soborno ocupado al imputado Valdez Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

Dinero a la vista

El documento especifica que los agentes encontraron los objetos mencionados por el imputado y otros más incluida la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de 10,000 mil dólares en efectivo, específicamente en la parte interior del sunroof y la tapa corrediza de este.

Por tales motivos, el agente actuante procedió a leerle los derechos constitucionales al imputado Valdez Alcántara, para luego arrestarlo de manera flagrante, manteniendo bajo custodias los objetos ocupados y el citado vehículo, sostiene la solicitud.

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Los 10 mil dólares se los entregó a Canaán el Ministerio Público. Así lo hace constar el expediente de solicitud de medida de coerción, que dice: "Constancia de entrega de fecha 27 de marzo de 2026 de la cantidad de diez mil dólares (US$10,000.00) en billetes de la denominación de cien (US$100.00) al ciudadano Roberto Antonio Canaán Acta, asistido por la licenciada Ivanna Rodríguez Hernández, instrumentada por Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, director general de Persecución del Ministerio Público, y Andrés Octavio Mena Marte, procurador fiscal".

Anadió: "Con lo cual probamos que fue la suma de dinero en dólares utilizada para hacer una entrega vigilada por el señor Roberto Antonio Canaán Acta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, en virtud de la autorización judicial núm. 027-2026-TAUT-0002, emitida por Ysis B. Muñiz Almonte, jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha 27 de marzo de 2026".