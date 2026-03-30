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Jueza conoce solicitud de prisión preventiva a fiscal imputado por recibir soborno en caso Senasa

Al fiscal se le señala de exigir al exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Canaán, 150,000 dólares, un Rolex y un vehículo

  • Marisol Aquino - Twitter
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Jueza conoce solicitud de prisión preventiva a fiscal imputado por recibir soborno en caso Senasa
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado por el fraude del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa). (FUENTE EXTERNA)

La jueza Ysis B. Muñiz Almonte, como magistrada de Instrucción Especial designada por la Corte, conoce en este lunes la solicitud de un año de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10 mil dólares de un investigado por el fraude del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).

Valdez Alcántara fue ingresado al tribunal con casco protector de seguridad, a las 2:44 de la tarde.

El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, representa al órgano acusador en la vista.

Al procurador fiscal se le señala de exigir al exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Canaán, "bajo investigación", la suma inicial de 200,000 dólares que luego redujo a 150,000 dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.

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Sobre el encuentro 

Según una autorización de allanamiento, el encuentro se realizó en un parqueo de un establecimiento comercial en el Distrito Nacional, en donde Aurelio Alcántara Valdez "abordó el vehículo del testigo Roberto Canaán y utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.

  • Durante esta reunión continúa la autorización de allanamiento, el investigado Aurelio Valdez Alcántara propuso de manera explícita alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo".

Según la solicitud de medida de coerción, se le incautó  100 billetes de 100 dólares, para un total de 10,000 dólares en efectivo.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.