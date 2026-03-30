Entrar a RD con más de 10 mil dólares sin declarar puede dañarte la vida de verdad

Dinero incautado en una terminal por representantes de la Dirección General de Aduanas. ( FUENTE EXTERNA )

Si llevas más de 10,000 dólares (o su equivalente en otra moneda) y no lo declaras al llegar o al salir del país, estás cometiendo un error que puede terminar muy caro.

La ley dominicana indica que todo lo que supere los 10,000 dólares tiene que ser declarado en Aduanas. Punto. Si no lo haces, el asunto deja de ser algo administrativo y se convierte en un problema penal.

¿Qué pasa en el momento?

Cuando llegas a un aeropuerto como Las Américas o el Cibao, las autoridades usan escáneres, revisiones y perfiles de riesgo para detectar dinero no declarado. Si te encuentran el efectivo escondido o simplemente no lo mencionaste, lo primero que hacen es retenerlo todo.

El dinero queda bajo custodia del Estado mientras investigan.

De pasajero a imputado

No declarar ese dinero se considera contrabando, aunque el dinero sea completamente legal y tuyo.

El caso pasa automáticamente al Ministerio Público y se abre una investigación penal.

Las consecuencias pueden ser duras:

Prisión entre 3 y 5 años (y hasta 10 años en casos más graves)

Multa de hasta cinco veces el monto que llevabas

Y el dinero retenido durante todo el proceso, hasta tanto demuestres procedencia, además de la multa.

¿Se pierde el dinero para siempre?

No siempre. Depende de ti:

Si no puedes demostrar de dónde salió el dinero (con documentos como extractos bancarios, contratos de venta, herencia, etc.), es muy probable que te lo decomisen definitivamente. El Estado se queda con él.

Si logras probar que es dinero legal, tienes chance de recuperarlo... pero no es rápido. Tienes que presentar pruebas ante un juez, y mientras tanto el dinero sigue retenido.

El error más común

Muchos piensan que llevar mucho efectivo es ilegal. No lo es. Lo ilegal es no declararlo.

Si declaras correctamente los más de 10,000 dólares al llegar, puedes entrar sin ningún problema. El lío empieza cuando intentas pasarlo por debajo de la mesa.

En la mayoría de los casos no se queda solo en una multa administrativa. Cuando se trata de efectivo por encima del límite y sin declarar, casi siempre va por la vía penal.

El proceso típico es así:

Llegas con más de US$10,000 sin declarar.

Aduanas lo detecta y lo incauta.

El caso va al Ministerio Público.

Se inicia un proceso judicial.

Un juez decide si te devuelven el dinero o si se lo queda el Estado.

Todo esto puede tomar meses, y lo más recomendable es que tengas un buen abogado desde el primer momento.