Defensa Pública pide al Estado un centro psiquiátrico para internos con trastornos mentales

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) urgió este lunes al Estado dominicano a construir un centro psiquiátrico especializado para imputados con trastornos mentales severos, y advirtió que la falta de infraestructura adecuada pone en riesgo la seguridad pública y los derechos humanos.

Rodolfo Valentín Santos, director de la institución, señaló que casos como el de Jean André Pumarol, absuelto por incapacidad mental, evidencian "una deuda histórica" del sistema de justicia y salud con esta población vulnerable.

El funcionario enfatizó que enviar a personas con trastornos graves a cárceles convierte al Estado en "violador de derechos fundamentales", y que patologías como la esquizofrenia con episodios paranoides requieren tratamiento especializado que las prisiones no pueden ofrecer.

"El problema no se resuelve enviando a una persona con trastornos mentales a una prisión. Eso convierte al sistema en violador de derechos fundamentales", sostuvo

En una nota de prensa, citó el caso de Modesto, privado de libertad que pasó años en condiciones degradantes, como ejemplo de las fallas del sistema penitenciario. Tras ser trasladado al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, su recuperación ha sido notable, según la ONDP.

431 internos con trastornos mentales

Actualmente, 431 internos con trastornos mentales conviven en la población penitenciaria general, lo que representa riesgos para ellos y para el personal.

Por ello, la Defensa Pública insistió en la necesidad urgente de un centro especializado que garantice diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y respeto a los derechos fundamentales.