Fiscal acusado de recibir sobornos no quería vehículos económicos, sino de "alta gama"

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, detenido tras presuntamente recibir 10 mil dólares de un investigado por presunto fraude en el ARS Senasa, no se conformaba con bienes económicos, sino que exigía vehículos de "alta gama". Así lo señala la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.

Según la solicitud de medida de coerción, Valdez Alcántara solicitó al testigo Roberto Canaán inicialmente un soborno de 200 mil dólares, que luego redujo a 150 mil, además de mostrar interés en un reloj Rolex y exigir un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450.

Además, indica que rechazó opciones más económicas, como un Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de "alta gama" que quería y que fuera de color negro.

El fiscal ingresó al Ministerio Público en 2017 y ejercía funciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde se dedicaba de manera ilícita a solicitar sobornos para alterar procesos de investigación a cambio de beneficios económicos, precisa la solicitud.

Arresto de Aurelio Valdez Alcántara

Fue el 27 de marzo del año en curso cuando se ejecutó el plan de arresto contra Valdez Alcántara tras concretar un cita final con Canaán para la entrega de los 10 mil dólares, como una parte de la suma que le había pedido.

El documento indica que para cubrir y documentar "la entrega vigilada" de dinero a Valdez Alcántara, el Ministerio Público conformó un equipo integrado, entre otros, por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno de la Policía Nacional, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales. Estos se trasladaron al punto de encuentro para realizar una vigilancia discreta.

Los investigadores observaron cuando Canaán abordó la yipeta Honda CRV, placa G 428129, del imputado. Minutos después, el vehículo salió del parqueo de un establecimiento comercial, dio varias vueltas, incluso en vías contrarias, y regresó al mismo nivel, específicamente al parqueo donde inicialmente abordó el citado vehículo el nombrado Roberto Canaán, quien realizó la entrega del dinero al imputado como pago del soborno, para luego desmontarse del vehículo.

La intervención ocurrió poco después, en la avenida Sarasota. Los agentes interceptaron al fiscal y le ordenaron detenerse y lo trasladaron hacia la Procuraduría General de la República, específicamente en el área de parqueos del sótano y una vez allí, con la presencia del fiscal Mena Marte, procedieron a requisar el interior del vehículo con la presencia del imputado Valdez Alcántara, a quien se le cuestionó si tenía objetos ilícitos, tales como armas y dinero, respondiendo el imputado que sólo tenía una arma de fuego y una tableta tipo computadora de la PGR.

El documento especifica que los agentes encontraron los objetos mencionados por el imputado y otros más, incluida la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de 10,000 mil dólares en efectivo. Estaban en la parte interior del sunroof y la tapa corrediza de este.

Por tales motivos, el agente actuante procedió a leerle los derechos constitucionales al imputado Valdez Alcántara, para luego arrestarlo de manera flagrante, manteniendo bajo custodias los objetos ocupados y el citado vehículo, sostiene la solicitud.

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra el imputado, como medida de coerción. La audiencia fue conocida la tarde de este lunes, pero fue pospuesta para el siete de abril.