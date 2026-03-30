Fiscal pedía 200 mil dólares, un Mercedes Benz y hasta un Rolex a investigado, según el MP

El fscal Aurelio Valdez Alcántara es imputado de recibir soborno durante un caso de investigación del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara es acusado por el Ministerio Público de exigir un soborno que incluía 200 mil dólares, un vehículo Mercedes Benz y un reloj de lujo marca Rolex a una persona bajo investigación, en un caso que ha sido calificado como grave por las autoridades.

De acuerdo con el expediente, el imputado habría solicitado inicialmente la suma de 200,000 dólares, la cual posteriormente redujo a 150,000 dólares durante el proceso de negociación. Además del dinero, el fiscal presuntamente manifestó interés en recibir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz modelo 350 o 450 como parte del acuerdo ilícito.

El Ministerio Público informó el sábado sobre el arresto a Valdez Alcántara en momento en que recibía 10,000 dólares en efectivo , en el marco de una entrega controlada autorizada por un tribunal.

Acciones y medidas judiciales adoptadas

El caso es investigado directamente por la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, quienes han reiterado su postura de cero tolerancia frente a actos de corrupción dentro del sistema judicial.

Piden un año de prisión

En cuanto al proceso judicial, el Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado. La solicitud fue depositada ayer ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte.

El expediente, que consta de unas 50 páginas, fue presentado por el procurador fiscal Andrés Mena, en representación del órgano acusador, el cual también solicitó la fijación de la audiencia para el conocimiento de la medida.

Las autoridades han asegurado que buscarán sanciones ejemplarizadoras en este caso, reiterando su compromiso de perseguir la corrupción sin distinción dentro del Ministerio Público.