Fiscalía espera informe del Inacif para avanzar en caso de muerte en clínica estética

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó este lunes que el avance de la investigación sobre la muerte de una mujer mientras se realizaba un procedimiento en el centro de estética Diosa depende de los resultados que emita el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La magistrada explicó que el informe forense será clave para determinar la causa exacta del fallecimiento y establecer si existió negligencia médica durante el procedimiento al que fue sometida la víctima, identificada como Angélica Geraldín Hernández.

"Estamos en espera de que Patología dé el resultado", indicó Abreu, al precisar que sin ese documento no es posible fijar responsabilidades penales.

Señaló que, aunque el Ministerio Público avanza en los levantamientos e interrogatorios, cualquier acción judicial dependerá de las conclusiones del Inacif, ya que esos datos permitirán sustentar técnicamente el caso.

Investigación en curso

En ese sentido, indicó que por el momento no hay personas detenidas, debido a que el proceso se encuentra en fase preliminar, en la que se recopilan evidencias antes de señalar culpables.

Abreu agregó que la investigación también se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, entidad que evalúa el estatus legal y las condiciones de operación del centro de estética, ubicado en el sector Los Jardines Metropolitanos.

Sobre ese punto, explicó que informaciones preliminares indican que el establecimiento habría estado inhabilitado por no cumplir con los requisitos exigidos.

La fiscal adelantó que una vez el Inacif entregue los resultados de la autopsia, el Ministerio Público estará en condiciones de ofrecer mayores detalles y determinar las posibles responsabilidades en el caso.

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