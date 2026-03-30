José Ramón Peralta habló en el tribunal por primera vez: "Aquí no se ha presentado una sola prueba"

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ejerció el pasado viernes su defensa material ante el tribunal por el caso de presunta corrupción administrativa que enfrenta junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, donde afirmó que durante sus ocho años en el Estado mantuvo un manejo responsable de los recursos públicos.

Durante su intervención, Peralta resaltó su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia, asegurando que dicha institución "no fue investigada ni está incluida en el expediente", lo que, a su juicio, evidencia un manejo transparente.

En ese sentido, destacó que en la entidad se implementaron sistemas innovadores, reformas estructurales y planes estratégicos para transformar áreas vitales del Estado.

"Nuestro objetivo fue hacer más ágil y eficiente la gestión del ministerio. Para ello, institucionalizamos procesos clave, unificamos servicios y mejoramos significativamente la atención ciudadana", explicó.

El exministro también mencionó el impacto social de sus proyectos, incluyendo obras en comunidades como Boca de Cachón, la Barquita en la ribera de los ríos Ozama e Isabela, así como en Mesopotamia y Tenguerengue, en San Juan de La Maguana, las cuales, aseguró, contribuyeron a mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

Peralta enfatizó que su trayectoria pública y empresarial siempre se ha guiado por la integridad y el servicio a la sociedad, destacando que los informes de entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Contraloría General de la República y Aduanas avalan el correcto manejo de sus empresas y de los fondos vinculados a su gestión pública.

Falta de pruebas

Al hablar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el empresario y político también cuestionó el expediente de más de 1,300 páginas del Ministerio Público, el cual aseguró, está completamente desprovisto de pruebas fehacientes que puedan demostrar que cometió el hecho que se le imputa.

"Aquí no ha sido presentada una sola prueba que me comprometa penalmente. Se ha orquestado una narrativa de una supuesta reunión en el Palacio que simplemente no ocurrió. Y lo más grave de la acusación es que no precisa de una fecha, un día, una hora, o una conversación específica que pueda ser mostrada como evidencia", enfatizó.

Por estas razones, Peralta calificó como inconcebible su imputación penal, la cual, según sus declaraciones, también carece de su comparecencia, ya que no ha sido oficialmente interrogado por el órgano persecutor.

Aseguró que "nunca se le ha preguntado nada sobre el caso", por lo que lamentó que se utilice como evidencia el testimonio de otro imputado, el cual definió como contradictorio, al haber ofrecido dos versiones distintas de los hechos.

Asimismo, afirmó que su trayectoria ha estado guiada por el compromiso con la democracia y el servicio público, y lamentó haber sido víctima de un "linchamiento mediático" y de una "condena anticipada" en la opinión pública, situación que afirmó, ha afectado su reputación y la de su familia.

Finalmente, solicitó al tribunal que base su decisión exclusivamente en pruebas concretas y no en percepciones o especulaciones.