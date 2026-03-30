Aplazan inicio del nuevo juicio contra Wander Franco por enfermedad de madre de la víctima

El expelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, enfrenta cargos por abuso sexual de menores. ( ARCHIVO )

El inicio del nuevo juicio de fondo contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, fue aplazado este lunes debido a que la madre de la víctima que presuntamente fue abusada presenta problemas de salud.

La defensa de Martha Vanessa Chevalier presentó un certificado médico que le otorga 10 días de reposo, lo que motivó al Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata a posponer la audiencia.

Tras la suspensión, la sala estableció un nuevo calendario para el proceso judicial. Las audiencias fue fijada para el 14 de mayo.

Para la citada fecha, el Ministerio Público presentará sus medios de prueba, seguido por el inicio de la defensa técnica.

De acuerdo con lo informado, las audiencias fueron programadas de manera consecutiva con el objetivo de iniciar y, si es posible, concluir el conocimiento del nuevo juicio dentro de ese mismo lapso.

Detalles del nuevo proceso judicial

El nuevo proceso fue ordenado luego de que la corte de apelación anulara la sentencia emitida en junio de 2025.

En primera instancia, Wander Franco fue condenado a dos años de prisión, pena que fue suspendida bajo condiciones especiales, luego de ser declarado culpable de abuso sexual contra la adolescente.

Mientras, la madre de la menor de 15 años fue condenada a 10 años de prisión tras ser hallada culpable de múltiples delitos en perjuicio de su hija.