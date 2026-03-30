Piden anular "todos los acuerdos" con imputados en el fraude al Senasa

Miguel Surún Hernández, de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social exigió este lunes "la cancelación inmediata de todos los acuerdos" a que se haya llegado con señalados en el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) porque, según dice, al igual que el testigo Roberto Canaán, otros beneficiados pudieron haber recibido un trato preferencial en base a sobornos.

Miguel Surún Hernández, presidente de la entidad, hizo la petición mientras se conocía la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de coimas por parte de Canaán.

Aunque el Ministerio Público ha rechazado haber arribado a acuerdos con algunos imputados en el expediente de presunta corrupción en la ARS estatal, en la solicitud de medida de coerción se mencionan a varios testigos a los que se les imputa haber sido parte de la ejecución del fraude.

Surún Hernández dijo no cuestionar la honestidad de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso; del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y de la titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pero indicó que como víctima, la sociedad demanda transparencia en los procesos de malversación.

"Es algo muy grave que afecta directamente el proceso penal (la imputación de soborno a un fiscal) y que confirma nuestras denuncias referentes a los acuerdos de exención de responsabilidad en dicho caso (Senasa)", sostuvo Surún Hernández.

Por el caso Senasa guardan prisión preventiva su exdirector general, Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, en la cárcel Las Parras. También está tras las rejas, en Najayo Mujeres, San Cristóbal, Ada Ledesma Ubiera.

En tanto que guardan arresto domiciliario Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.