Procuraduría inaugura centro integral de justicia en Boca Chica

La Procuraduría General de la República inauguró este lunes un Centro Integral de Acceso a Justicia en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El centro concentra en una misma sede varias dependencias del Ministerio Público, entre ellas una fiscalía especial, la Unidad de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, una fiscalía para niños, niñas y adolescentes y un centro de mediación comunitaria.

Según una nota de la institución, también operará una fiscalía especializada en trata de personas y explotación sexual comercial.

"Cero tolerancia"

Durante el acto, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso advirtió que las autoridades mantendrán una política de "cero tolerancia" frente a la criminalidad y a prácticas que vulneren a menores de edad.

"Que nadie se crea que está por encima de la ley", expresó la funcionaria, al tiempo que llamó a la ciudadanía a exigir un servicio eficiente y transparente.

Reynoso sostuvo que la iniciativa forma parte de un modelo de gestión enfocado en acercar la justicia a la población, con especial atención a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, destacó que las instalaciones fueron diseñadas con criterios de accesibilidad y condiciones adecuadas para la atención al público.

Como parte de las acciones complementarias, se anunció la implementación de un nuevo esquema de patrullaje mixto en Boca Chica, en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

La procuradora también exhortó al personal asignado al centro a actuar con responsabilidad y vocación de servicio, al señalar que la calidad de la atención puede incidir directamente en la vida de los ciudadanos.