Balcácer asegura que testigo del caso Senasa sería quien entregó presunto soborno a fiscal

El abogado Carlos Balcácer asegura que investigado en caso Senasa sería quien entregó presunto soborno a fiscal. ( ARCHIVO )

El abogado Carlos Balcácer afirmó que "los informe que hay" es que la persona que supuestamente entregó el soborno al fiscal Aurelio Valdez Alcántara es el testigo Roberto Canaán, quien habló "hasta por los codos" en el primer sometimiento por el caso Senasa y está siendo investigado nuevamente en el Senasa 2.0.

Balcácer, principal abogado del exprocurador General Jean Alain Rodríguez, también investigador por Valdez Alcántara, dijo que el sometimiento a este miembro del Ministerio Público es bastante serio.

Implicaciones y reacciones del Ministerio Público

Sin embargo, afirmó que "es una inequidad", "satanizar" el trabajo que viene realizando el Ministerio Público por la imputación que hace el mismo órgano acusador a uno de sus integrantes, de haber solicitado 200 mil dólares a la persona investigada en un caso de corrupción.

Según el Ministerio Público, el fiscal llegó a recibir 10 mil dólares por lo que fue detenido en flagrante delito.

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