Exfuncionario del Senasa fue quien pagó soborno a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

El fiscal Aurelio Valdez adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). ( FUENTE EXTERNA )

El exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán, es la persona que el Ministerio Público imputa de pagar los 10 mil dólares al fiscal sometido a la justicia por recibir el soborno.

Así lo confirma la autorización de allanamientos a la morada del miembro del Ministerio Público, de la jueza de Instrucción de la Corte de Apelación que se designó para control de la investigación contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien fue detenido el pasado viernes.

El órgano acusador dice que investiga a Canaán por el fraude a la ARS estatal que supuestamente asciende a más de 15 mil millones pesos, por el que ya hay detenidos 10 exfuncionarios y empresarios, incluido su director Antonio Hazim.

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El fiscal

La Procuraduría General de la República informó el arresto en flagrante delito del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien presuntamente gestionó y recibió la suma de 10,000 dólares de una persona bajo investigación del Ministerio Público.

El arresto se produjo la noche del viernes 27 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente.

La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y reiteró su postura de cero tolerancia frente a la corrupción dentro de la institución.

Por instrucciones de la titular del Ministerio Público, se había solicitado previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor para el caso.

Reynoso reiteró que el Ministerio Público actuará con firmeza en este caso, sin importar la posición del imputado dentro de la institución.

"Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga", expresó la procuradora, al asegurar que se aplicará todo el peso de la ley.