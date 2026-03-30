El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó este lunes como "repugnante, indignante e inaceptable" el accionar del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado en el fraude del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

"Para nosotros, este es un acto que se juzga en este proceso y que es repugnante, indignante e inaceptable. Vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre", afirmó Camacho a la salida del tribunal.

Aseguró que el Ministerio Público no tiene compromiso con la impunidad y que perseguirá la corrupción sin importar las personas involucradas.

"Siempre habrá una respuesta contundente del Ministerio Público. Esa es la instrucción directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y es el accionar que hemos mantenido durante nuestra trayectoria", destacó.

Asimismo, señaló: "Tenemos la suficiente inteligencia como para no ir en contra de nuestro propio proceso, pero también la entereza para perseguir los casos de corrupción, independientemente de quién los haya cometido. Como he indicado, ha sido la propia defensa la que ha solicitado al tribunal el aplazamiento para conocer las piezas del proceso y las evidencias que contiene".

Finalmente, agregó que, en este momento, las pruebas contra Valdez Alcántara son "irrefutables".

El arresto del fiscal

El arresto se produjo la noche del viernes 27 de marzo, informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los 10,000 dólares que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente, según el Ministerio Público.

La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y reiteró su postura de cero tolerancia frente a la corrupción dentro de la institución.