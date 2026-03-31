¿Dónde las autoridades encontraron los 10,000 dólares vinculados al fiscal Aurelio Valdez?

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir soborno de un investigado por el fraude del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa). ( FUENTE EXTERNA )

El dinero que presuntamente recibió como soborno el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue encontrado oculto en el interior de su vehículo, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

De acuerdo con el expediente, el dinero fue encontrado en la parte interior del sunroof del vehículo marca Honda CRV y en la tapa corrediza de este. En total, se trataba de 100 billetes de 100 dólares americanos, equivalentes a 10,000 dólares en efectivo.

La inspección se llevó a cabo luego de que Valdez Alcántara fuera interceptado en la avenida Sarasota del Distrito Nacional y trasladado a la sede de la Procuraduría.

En presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, se le cuestionó sobre la posesión de objetos ilícitos, como armas o dinero, a lo que respondió que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la institución.

Sin embargo, al revisar el vehículo, los agentes encontraron los objetos que mencionó, además de una cartera personal, tarjetas bancarias, entre otros, así como el dinero en efectivo oculto en el sunroof.

¿Qué exigía el fiscal?

Según el expediente, el arresto se produjo el viernes 27 de marzo tras una labor de seguimiento que incluyó una entrega vigilada del dinero. Ese mismo día, el imputado había contactado al exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta, quien es "testigo" del caso de corrupción a esa ARS estatal, para reunirse en el parqueo del cuarto nivel de una plaza comercial, donde recibió el dinero.

El documento indica que para cubrir y documentar "la entrega vigilada" de dinero a Valdez Alcántara, el órgano acusador conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno de la Policía Nacional, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales. Estos se trasladaron al punto de encuentro para realizar una vigilancia discreta.

El Ministerio Público acusa al fiscal de haber solicitado sobornos a cambio de favorecer al investigado Canaán en el caso de presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Inicialmente, habría exigido 200,000 dólares, suma que luego redujo a 150,000 dólares, además de requerir un vehículo de alta gama, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, y un reloj Rolex.

De acuerdo con el órgano acusador, el fiscal "rechazó opciones más económicas de vehículo, como una yipeta Volvo o Mazda" e insistió en que debía ser un Mercedes Benz.

La Procuraduría también le imputa a Valdez Alcántara, de ejercer coacción continua vía telefónica contra Canaán, presionando incluso con la frase "¿para cuándo está la cosa?" y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de este mes de marzo.