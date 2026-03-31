Ministro de Justicia supervisa cárcel en Salcedo y destaca avances en ampliación

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, recorre las instalaciones del centro penitenciario de la Fortaleza Juana Núñez durante una jornada de supervisión para evaluar sus condiciones y avances en la ampliación del recinto. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, encabezó una jornada de supervisión en el centro de privación de libertad de la Fortaleza Juana Núñez, en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, con el objetivo de evaluar las condiciones del recinto y los avances en su proceso de expansión.

De acuerdo con una nota de prensa, el funcionario verificó la calidad de la alimentación, el estado de los pabellones, así como las condiciones sanitarias y de seguridad del centro penitenciario, como parte de la agenda institucional orientada a garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

La visita incluyó la revisión de un nuevo edificio en construcción, cuya finalidad es ampliar la capacidad del recinto y fortalecer un entorno que promueva la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Programas de capacitación

En la actividad participaron diversas autoridades, entre ellas el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, así como representantes provinciales y técnicos.

El centro penitenciario ha sido señalado como un referente nacional por sus programas de capacitación, que incluyen talleres de herrería, panadería y reparación de mobiliario escolar, además de la fabricación de ataúdes. Estas iniciativas permiten a los internos adquirir habilidades productivas para su reintegración a la sociedad.

Peralta destacó que "los propios privados de libertad colaboran en el mejoramiento de la infraestructura del centro, lo que refleja el impacto positivo de la formación técnica y su integración a la sociedad".

De su lado, Fernández Mirabal resaltó los convenios con la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), que han permitido a varios internos obtener títulos universitarios.

Durante la jornada, los presentes realizaron un recorrido por la panadería del centro, símbolo del enfoque integral que impulsa la actual gestión, basado en la educación, el trabajo y el respeto a la dignidad humana.