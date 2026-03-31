Colaboración de testigo en caso Senasa hizo caer a fiscal Valdez

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en "flagrante delito" recibiendo un soborno, según el Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La colaboración del exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta, quien es "testigo" del caso de corrupción a esa ARS estatal, hizo caer al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, detenido en "flagrante delito" recibiendo un soborno que había pedido al exfuncionario.

Según la solicitud de medida de coerción y la autorización de un allanamiento a Valdez Alcántara, este miembro del Ministerio Público, "el 13 de marzo, concretó un encuentro" en el parqueo de un establecimiento comercial en la avenida Jiménez Moya con "el testigo Roberto Canaán" a quien le propuso, "de manera explícita, alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo".

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público a la jueza control de la investigación contra el procurador fiscal, se incluye, cita la solicitud de medida de coerción, constancia de la entrega, en fecha 27 de marzo de 2026, "de la cantidad de Diez Mil Dólares (US$10,000) en billetes de la denominación de US$100.00 dólares al ciudadano Roberto Antonio Canaán Acta" por parte de la Procuraduría General (PGR) para "la entrega vigilada", al fiscal, "en virtud de una autorización judicial". El dinero era de la PGR, según fuentes.

A Valdez Alcántara se le señala de exigir a Canaán, la suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), que luego redujo a 150,000 mil, en una negociación en la que también pidió un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz.

Rechazó Volvo

De acuerdo con la autorización del allanamiento, el fiscal "rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda" e insistió en la Mercedes Benz. La Procuraduría lo imputa, además, de ejercer coacción continua vía telefónica contra Canaán, presionando incluso con la frase "¿para cuándo está la cosa?" y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de este mes de marzo.

Aplazan coerción

La jueza de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó para el martes 7 de abril la solicitud de prisión por un año, como medida de coerción, contra el procurador fiscal, quien estaba asignado a la Pepca.

La vista se postergó a solicitud de Valentín Medrano, abogado de Valdez Alcántara para conocer el expediente. Medrano defendió la honestidad de su cliente, quien, dijo nunca se le ha endilgado una falta ni siquiera disciplinaria, ni de haberse "pasado un semáforo en rojo".

"Inaceptable"

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó ayer como "repugnante, indignante e inaceptable" el accionar del imputado.

Pepca: no afecta expedientes Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que los casos de malversación en los que trabajó el fiscal de ese departamento, Aurelio Valdez Alcántara, no corren peligros porque es "una actuación particular" por parte de ese miembro del Ministerio Público. "Ningún fiscal lleva un caso particular o aislado, los casos todos se trabajan en grupos o equipos de fiscales o fuerza de tarea", explicó Ortiz al salir de audiencia del proceso que se le sigue al exdirector del Intrant, Hugo Beras. En tanto que el abogado Carlos Balcácer calificó como "una iniquidad" la intención de algunos sectores de "satanizar" el trabajo que viene realizando el Ministerio Público por la imputación que hace el mismo órgano acusador a uno de sus integrantes, de haber solicitado soborno. "Es una iniquidad porque si no se denuncia es malo. Y si se denuncia y se procede, entonces es peor. Porque así es que actúa el subdesarrollo", dijo el togado.

Marisol Aquino Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.