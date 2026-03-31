Roberto Canaán: de testigo estrella en caso Senasa a figura clave en caso de soborno contra fiscal

El exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta (derecha) y el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, arrestado por presunto soborno (izq.). ( FUENTE EXTERNA )

El exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta, ha pasado de ser testigo del caso de corrupción a esa ARS estatal, a convertirse en una figura clave en el proceso que involucra al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, arrestado en flagrante por presunto soborno de US$10,000.

Canaán es mencionado en el caso Senasa —denominado por el Ministerio Público en violación con la decisión del Tribunal Constitucional como operación Cobra— dentro de la investigación que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre una presunta estructura de corrupción en el Seguro Nacional de Salud.

En ese expediente, es señalado como parte del Comité de Contrataciones Médicas, una instancia que, según el Ministerio Público, operaba sin sustento legal y concentraba decisiones sobre la aprobación de prestadores de servicios.

La acusación establece que ese comité respondía a la dirección de la institución y que en su funcionamiento se tomaban decisiones al margen de los procedimientos técnicos. Canaán es identificado como uno de los funcionarios que participaban en la ejecución de esas decisiones.

En la fase actual del proceso, el Ministerio Público lo incluye como testigo número 4 en la solicitud de medida de coerción. Su testimonio está orientado a explicar el funcionamiento del esquema investigado y el manejo de influencias dentro de Senasa.

Operación controlada

Ese rol como testigo es el que lo vincula con el caso del fiscal Valdez Alcántara. Según la investigación, el fiscal contactó a Canaán y le solicitó dinero a cambio de intervenir en el curso del expediente.

La acusación indica que se coordinó una operación controlada, en la que Canaán entregó US$10,000, lo que permitió la detención del fiscal el 27 de marzo en el parqueo de un centro comercial del Distrito Nacional.

El Ministerio Público sostiene que el fiscal utilizó información relacionada con el caso Senasa en el contacto con el testigo.

Dentro del expediente principal, Canaán también es objeto de señalamientos. Informes financieros incluidos en la investigación indican que registró movimientos bancarios por más de RD$104 millones entre 2020 y 2025, montos que, según el Ministerio Público, no se corresponden con sus ingresos declarados.

El caso Senasa investiga una presunta red vinculada a contrataciones, pagos y decisiones administrativas dentro del seguro estatal. En ese contexto, Canaán figura tanto como persona vinculada a la estructura investigada como testigo en la investigación que derivó en el arresto del fiscal.