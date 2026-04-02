Grabación de video desató violenta reacción del coronel Madé, según el MP

El coronel Madé Ramirez se habría molestado porque jóvenes grabaron incidente con patrulla policial que él comandaba. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público solicitará en las próximas horas prisión preventiva contra el coronel policial Fausto Madé Ramírez, arrestado este jueves por tomar por el cabello a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro de forma violenta y lanzarla con fuerza al suelo, acciones que quedaron captadas en un video difundido por las redes sociales.

La joven colocó una querella contra el oficial y la Policía Nacional, como tercero involucrado, ya que el imputado pertenece a la institución.

El hecho de violencia se produjo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este y, según el órgano acusador que detalla la denuncia contra el policía, se registró porque los acompañantes de la joven grababan en video un incidente con la patrulla que comandaba el coronel.

Los golpes causaron a la víctima lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza, dijo la víctima días después de la agresión.

Una comunicación de prensa del Ministerio Público informa que, según la querella, "la patrulla policial, dirigida por el coronel Madé Ramírez, se acercó insistentemente" a un vehículo el pasado 30 de marzo, en donde se encontraba la víctima junto a una hermana menor de edad y otra persona propietaria del automóvil.

El propietario del vehículo dijo que se retirarían del lugar en breve, pero que, sin embargo, la patrulla no permitió que los ocupantes se marcharan "y que uno de los agentes causó daño al automóvil, rayándolo, aparentemente, con un casco de botella".

Ante la situación, la joven y sus acompañantes salieron con la finalidad de documentar lo sucedido, logrando grabar la placa de la patrulla, lo que molestó al oficial.

"El conductor de la patrulla realizó maniobras bruscas en el vehículo en que realizaban su servicio, procediendo el coronel a desmontarse y, tras percatarse de que estaba siendo grabado, reaccionó de manera violenta y procedió a agredir física y verbalmente a la joven", indica el comunicado de prensa.

MP: arrestado frente a su residencia

El Ministerio Público informó que la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), de la Policía Nacional, "ejecutó el arresto frente a la vivienda del coronel luego de que este se entregara a las autoridades en presencia de su abogado".

Abogado dijo que se negó a ser arrestado anoche

Según uno de los abogados de Charlizze Altagracia Hernández Monegro, la joven golpeada, Madé Ramírez se resistió a su arresto anoche cuando las autoridades acudieron a su residencia.

El representante legal aseguró que el policía "se atrincheró" a las 10:00 de la noche y decidió salir de su residencia a las 6:00 de la mañana de este jueves, cuando finalmente se le detuvo.

"Él fue arrestado en horas de la mañana porque se dirigieron hacia su residencia, él se atrincheró, dijo que no iba a salir hasta las seis de la mañana. Ellos fueron a las 10 y él salió a las seis de la mañana", dijo Brito.

De la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género y Delitos Sexuales, el imputado fue llevado a la cárcel de San Luis hasta que se le conozca la solicitud de medida de coerción.